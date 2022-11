El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa la campanya del 25 de novembre sota el lema «L’amor no mata» amb la difusió de cors en format de clauer, globus i cartells reivindicatius arreu del territori. La campanya per demanar l’eliminació de la violència contra les dones, coincidint amb la jornada del 25 de novembre, reivindica les relacions sanes, alerta dels perills de les relacions tòxiques i presenta un cartell impactant que vol despertar consciències. La majoria de municipis de la comarca del Bages i del Moianès se sumen a la campanya amb un gran nombre d’actes reivindicatius i de sensibilització social.

Sant Joan de Vilatorrada

La Sala de Cultura de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada celebrarà un concert benèfic coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. El concert comptarà amb la presència dels artistes locals Tu Remedio, Antonio El Remendao i Gemma, cantant del grup ‘El Quinto Carajillo. El donatiu serà de 5€ i tot el recapte es donarà a associacions de dones víctimes de violència masclista.

El mateix divendres es farà la lectura del manifest a les 12 del migdia a l’Ajuntament i als centres educatius i, a la tarda, a partir de les 6, hi haurà jocs per la igualtat a la Ludoteca Cal Gallifa. A les 8 del vespre es farà una botifarrada i a les 9 la presentació del llibre «Monstruo perfecto», de l’autora Crista Bánchez.

D’altra banda, aquest dimecres a les 6 de la tarda es farà la xerrada «Però per què ella ho permet?», a càrrec de Carme Espelt, professional del CAP de Sant Joan de Vilatorrada i dijous a la biblioteca hi haurà l’hora del conte «Coses de porcs i altres animalades», a càrrec de Ruth Garcia.

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha programat diferents actes per tal de donar visibilitat i conscienciar sobre la xacra de la violència masclista en la nostra societat. Aquest dijous, a partir de 2/4 de 5 de la tarda a la plaça Alfred Figueras, hi haurà la creació d’un mural col·lectiu, que s’elaborarà amb les mans de totes aquelles dones que vulguin posar-hi la seva empremta feminista.

Divendres, a les 12 del migdia a l'Espai de la memòria de la plaça de la Vila, se celebrarà l'acte institucional amb la lectura del manifest de la diada i el reconeixement a les víctimes de la violència masclista d'aquest any. A continuació, els alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac oferiran una actuació teatral i musical.

A les 4 de la tarda al Nexe Espai Jove se celebrarà una sessió de jocs per la igualtat i, a les 7, els actes es traslladen al Teatre Casal Cultural, on es llegirà de nou el manifest de la diada i els alumnes de l'institut portaran a l'escenari una representació musical i teatral. A continuació, l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural de Bages oferirà la representació «Totes», una mirada feminista a través de la dansa. Durant l’acte es presentarà la nova imatge gràfica que definirà les campanyes i activitats de dona i igualtat del municipi amb l'objectiu que les veïnes i veïns identifiquin de manera clara tots els recursos i eines que tenen al seu abast en l'àmbit de l'apoderament femení i la lluita contra les violències masclistes.

Dissabte, a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural, la companyia Capgirats Projects representarà l’obra de teatre «Pors», que narra tres històries de diferents dones amb un denominador comú, la por.

Sant Vicenç de Castellet

El municipi de Sant Vicenç de Castellet s’afegeix també a la campanya comarcal per reivindicar l’eliminació de la violència contra les dones. Sota el lema «L’amor no mata» el municipi ha programat diferents activitats reivindicatives que començaran aquest dimecres als patis de l’INS Castellet i de l’escola FEDAC amb una acció teatralitzada adreçada a l’alumnat d’ESO. A la tarda, es farà una lectura dramatitzada de l’obra de teatre «La senyora Florentina i el seu amor Homer», escrita per Mercè Rodoreda al Teatre El Coro.

Divendres, coincidint amb la jornada del 25 de novembre, es farà l’acte institucional i la lectura del manifest a la plaça de l’Ajuntament a 2/4 de 12 del matí. Al vespre, l’Associació Feminista Fem Lluita presentarà una performance reivindicativa contra la violència de gènere. Serà a 2/4 de 8 a la plaça de l’Ajuntament.

Els actes també inclouen un taller de defensa personal (dissabte al matí a l’escola Puigsoler), la programació del club de lectura feminista amb l’obra «El fruit del baobab» de Maite Carranza (dilluns a la Biblioteca) i un taller d’autodefensa digital feminista que divulgarà les eines i els exemples de resposta ciberfeministes (dimarts a l’Auditori de l’Espai Ateneu).

Santpedor

L’Ajuntament de Santpedor organitza un any més una campanya de sensibilització per fer visible la lluita contra la violència masclista, coincidint amb el 25N. L’acte institucional serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la plaça Gran U d’Octubre i comptarà amb la col·laboració dels infants i joves de l’Aula Socioeducativa i el Lokal de la Vila. També està previst un taller de píndoles feministes adreçat als joves de 2n d’ESO de l’IES d’Auro, i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Per cloure els actes del 25N s’ha programat per diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda a la placeta del Born, l’obra de teatre «El crim dels llençols blancs», de la companyia La Mayéutica. Es tracta d’una acció teatral de denúncia al voltant dels crims contra les dones, que no distingeix d’edat, origen ni condició social. Tres cossos, tres vides trencades per la violència masclista que donaran veu a totes les dones que han mort a mans de les seves parelles o exparelles.

Cardona

Coincidint amb la commemoració del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, l’Ajuntament de Cardona s’aturarà aquest divendres a les 12 del migdia per fer la lectura del manifest del 25N, que comptarà amb una actuació d’Elena Ribera i amb la col·laboració de l’Institut Sant Ramon i Vedruna Cardona.

El mateix divendres, a les 5 de la tarda, la Biblioteca Marc de Cardona acollirà una representació dels contes «Les bruixes de l’Arlet» i «Artut i Clementina», sobre la diversitat i la igualtat, a càrrec dels nens i nenes de l’Esplaia’t.

Dissabte, coincidint amb la Fira de Nadal que organitza l’Associació de Veïns de La Coromina, a les 5 de la tarda, hi haurà l’animació familiar «La petita puça», a càrrec d’Ai Carai, un conte cantat contra la discriminació de gènere i per la igualtat. Els actes pel 25N posaran punt final diumenge amb l’espectacle «Ara ets tu qui canviarà la història», una creació de Jana Xandri i Zoe Puig, a 2/4 de 12 a la Fira de Baix i, finalment, amb un concert-xerrada per a l’eliminació de la violència masclista a càrrec de FLUX i Sílvia Valle.

Súria

L’Ajuntament de Súria ha preparat un extens programa d’actes en motiu del 25N que inclou la publicació, entre aquest dimecres i divendres, de petits vídeos de sensibilització contra la violència envers les dones a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Aquest divendres, a 2/4 d’11 del matí, es farà un esmorzar i taller d’Arteràpia per promoure la conscienciació dels diferents tipus de violència amb un enfocament preventiu mitjançant l’expressió amb pintura. A les 6 de la tarda, a la Casa de la Vila, es farà la lectura del manifest, encesa d’espelmes i actuació de La Trup Duet. Tot seguit, a 3/4 de 7, es farà la xerrada «Violència envers les dones durant l’Edat Mitjana i Moderna», a càrrec de la historiadora surienca Jenifer Montaño.

Dissabte, d’11 a dues, a la plaça de la Serradora, es farà la projecció dels vídeos de la campanya contra la violència envers les dones i exposició de les obres del taller d’Arteràpia. D’altra banda, també s’ha organtizat un taller de defensa personal, tallers preventius a l’Institut Mig-Món i al Casal de Joves i la mostra bibliogràfica #prouviolenciamasclista, a la Biblioteca Pública.

Castellbell i el Vilar

En el marc de la campanya L’amor no mata, que promou el Consell Comarcal del Bages, el municipi ha programat tot d’activitats reivindicatives al voltant de la jornada del 25 de novembre.

Els actes van començar dissabte passat amb una nova edició del seminari d’autoprotecció i seguretat femenina a càrrec del Grup d’Acció Solidària, mentre que aquest dimecres, coincidint amb el mercat municipal, es muntarà un punt lila informatiu per reivindicar l’eliminació de la violència contra les dones durant tot el matí.

Coincidint amb la jornada del 25 de novembre, es farà una concentració davant de l’Ajuntament a partir de les 7 de la tarda, que inclourà la lectura del manifest del 25N. Finalment, a partir de les 4 de tarda es farà un taller en què Paqui Borjas donarà les eines per a la gestió emocional i el benestar.

Sallent

L’Ajuntament de Sallent, juntament amb diverses entitats, han programat activitats, que es concentren del 24 al 27 de novembre, i que tenen un objectiu comú: contribuir a l’eradicació de la violència que pateixen nenes i dones. Aquest dijous, a les 7 de la tarda la Biblioteca St. Antoni Maria Claret, acull la xerrada a càrrec d'Ivet Eroles «Dones al marge: bruixes i altres històries d’estigma i oblit».

Divendres, a 3/4 de 5 de la tarda es farà un homenatge a les víctimes, a càrrec d'ADONA'T, a la plaça Sant Antoni Maria Claret. A les 7 de la tarda, a la biblioteca, hi haurà hora del conte amb «Contes posats de cap per avall», i a 2/4 de 9 del vespre el concert «Alades», a càrrec d’Alba Careta, la Fàbrica Vella. Diumenge, a les 9 del matí es farà una caminada contra la violència masclista.

Moià

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, l’Ajuntament de Moià impulsa la campanya «Trenquem amb qualsevol tipus de violència masclista i LGTBIQ-fòbica».

Aquest dijous, es farà l’activitat artística «Violències masclistes i resistències a les pantalles», adreçada a l’alumnat de 1r de Batxillerat de l’INS Moianès. Divendres, a les 12 del migdia davant de l’Ajuntament, es farà un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de violències masclistes i la lectura del manifest elaborat per l’alumnat de l’Institut Moianès.

També divendres, al matí i a la tarda, es representarà l’espectacle de contacontes «La Caputxeta vermella i la Rateta que escombrava l’escaleta diuen prou», adreçat a l’alumnat de 1r i 2n de primària de l’escola Josep Orriols i Roca i l’Escola Pia, a càrrec de la Cia Capgiralla.

De 5 a 7 de la tarda, a la plaça del Colom, plaça de l’Església, carrer Sant Antoni, Parc municipal, plaça Sant Sebastià i carretera de Manresa, hi haurà una performance de l’Escola Municipal de Dansa en motiu del 25N. A les 7, a la sala d’exposicions del Casal s’inaugurarà l’exposició de Reivindic[Art] contra la violència de gènere i la lectura del manifest elaborat pels alumnes de l’Institut Moianès. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, dins el Cicle Dones i Cinema, es podran veure «4 meses, 3 semanas, 2 días», de Cristian Mungiu.

Dissabte, a les 12, a l’Auditori de Sant Josep, es farà la presentació del llibre «Sentencia de muerte o libertad» i xerrada amb la presència de l’escriptora de l’obra, Belén Pedrosa. Diumenge de 2/4 de 10 a una del migdia, a l’Espai Cultural Les Faixes, hi haurà un taller de defensa personal femenina per a dones a partir de 16 anys.