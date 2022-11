Món Sant Benet iniciarà aquest dissabte la segona edició de l’activitat familiar «Operació Reis d’Orient». La proposta, pensada per a infants de 3 a 8 anys, planteja un joc de pistes per diferents espais del monestir amb l’objectiu final de trobar la clau dels tres reis d’orient. L’activitat es combina amb un petit taller de cuina on es realitza una recepta tradicional de l’època nadalenca: les neules, una de les postres preferides dels tres reis d’orient. A més, les famílies que ho desitgin podran escriure la carta als Reis d’Orient.

La segona edició de l’activitat ja té les entrades a la venda i es durà a terme els caps de setmana i festius del 3 de desembre al 5 de gener en diverses sessions diàries. Es tracta d’una proposta dirigida a públic familiar i pensada per a fer amb infants acompanyats sempre d’un adult. Les entrades, a un preu de 5 euros els adults i 9,5 els infants, poden adquirir-se ja a la pàgina web de l’equipament i a les taquilles del monestir i inclouen tot el material necessari per a la realització de la gimcana i la recepta culinària. Un any més, des de Món Sant Benet s’ha treballat una oferta d’activitats i gastronomia especialment pensada per l’època nadalenca. A banda de les activitats programades, l’equipament també planteja una àmplia oferta gastronòmica als seus tres restaurants per a àpats familiars i de grups i repeteix amb la revetlla de cap d’any, amb les campanades en directe des del monestir.