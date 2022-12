Súria dona forma al projecte del futur museu de la mineria

Súria ja té definit el que ha de ser el futur Museu de la Mineria, espai que vol contribuir a la difusió de la importància històrica, econòmica i social que ha tingut i té aquesta activitat, a partir d’un «plantejament obert i integrat en el territori». Una proposta que ja té ubicació prevista i en procés d’habilitació, Cal Balaguer del Porxo i el Casinet, i que compta amb una comissió impulsora, que és la que l’ha començat a definir, formada per representants de l’Ajuntament de Súria, estudiosos i persones vinculades al sector. Segons aquesta comissió, el futur museu vol néixer «amb modèstia» i anar creixent progressivament. I un dels aspectes rellevants és que no vol ser només un recinte tancat expositiu, sinó jugar també a apropar els visitants a espais exteriors significatius que es puguin recórrer i conèixer de primera mà.

El que es planteja és que compti amb amb un centre explicatiu i acollida, un fons museístic i documental, i que es complementi amb propostes d’itineraris pels indrets del municipi més representatius de la història del sector a la vila. El centre d’acollida s’ubicarà als baixos de Cal Balaguer del Porxo, aprofitant l’actual infraestructura de l’Oficina de Turisme. Pel que fa al centre d’interpretació, seria a la segona planta del Casinet del Poble Vell, un espai contigu a Cal Balaguer i que en els darrers mesos ha estat objecte d’obres d’adequació per part de l’Ajuntament. L’estudiós surienc Albert Fàbrega, integrant de la comissió impulsora, ha explicat que no es vol fer un «megaprojecte», sinó una proposta «realista» basada en el concepte d’ecomuseu, és a dir, on a més del centre explicatiu de referència «el visitant es desplaça pel territori recorrent els diferents elements». Així, com a elements inicialment accessibles es proposa que es pugui recorre el traçat de l’antic cable que connectava Cardona i Súria; veure el pou del Salí, visitar la colònia Santa Maria; i les restes arqueològiques de Sant Pere del Puig i de Les Guixeres. Per als diferents espais es plantegen recorreguts lliures però senyalitzats i amb informació mitjançant panells explicatius i codis QR.

El cable era el transport aeri que durant gairebé 40 anys (va entrar en servei el 1930) feia baixar la potassa que s'extreia de les mines de Cardona fins a l'estació de ferrocarril que transportava el mineral des de Súria fins a Manresa. Un sistema aeri amb vagonetes que va deixar de funcionar el 1969 i que en molt poc temps va ser desmantellat, però que durant quatre dècades va formar part de manera molt visible del paisatge que separava totes dues poblacions, i va incidir en la seva activitat. Avui encara en queden algunes restes, sobretot les bases de formigó de les torres que sostenien l'estructura.

Pel que fa al Salí, és un pou miner a la zona que té aquesta mateixa denominació a Súria i que va servir perquè, a finals de 1912, els enginyers René Macary i Emili Viader constatessin i demostressin que les sals que se n'extreien eren potàssiques, de manera que es va convertir en el primer jaciment de potassa descobert a tota la Península Ibèrica.

La colònia Santa Maria és un dels antics nuclis d’habitatges creats per la Solvay, i que es considera que és un dels més ben conservats de l’Estat.

Sant Pere del Puig i les Guixeres son un antic poblat i una antiga explotació relacionats amb l’extracció del guix. Albert Fàbrega destacava que «no hauria de ser només el museu de la potassa», sinó que el que es pretén és que reculli la història dels diferents tipus d’activitat minera que han marcat la història de Súria.

L’estudiós surienc també va fer referència als antecedents del projecte, que va ser plantejat públicament per primera vegada l’any 1966 pel setmanari «Suria». La comissió impulsora del projecte es va formar a començaments de l’any 2020, amb un paper destacat de l’aleshores regidor de Promoció Econòmica, Pere Requena, i actualment compta amb la implicació del consistori i del comitè d’empresa d’ICL Súria. L’alcalde surienc, Albert Coberó, va avançar que al llarg de l’any 2023 és previst fer visitable el conjunt arqueològic de l’Espai Patrimonial de les Guixeres, que formarà part dels itineraris del futur Museu de la Mineria.