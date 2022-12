Avui dissabte s'ha posat en funcionament a Sant Fruitós de Bages la segona edició del Mercat de Nadal, que enguany amplia la seva oferta de parades i estrena una pista de gel al seu entorn, a la zona del el Cobert de la Màquina de Batre, amb una vintena de parades d'estil nòrdic, i amb deu estands més ubicats a l’entorn de la plaça Onze de Setembre per fer créixer aquesta proposta nadalenca, amb productes d’artesania, gastronomia, música, actes tradicionals i propostes nadalenques per a tots els públics.

Els visitants al Mercat poden gaudir amb tota mena de propostes de grups musicals i d’entitats locals, així com amb la visita del Pare Nadal, del patge reial i també un tió popular. El mercat estarà obert avui dissabte, demà diumenge, i els dies 17 i 18 de desembre.

La gran novetat de l’edició del Mercat de Nadal 2022 és la instal·lació d’una pista de gel "Serendipity On Ice" per tal que petits i grans puguin gaudir d’aquesta proposta lúdica.

La pista estarà en funcionament des del 10 de desembre i fins al 22 de gener, el darrer dia de la Festa Major d'Hivern del municipi. La pista estarà oberta de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a les 9 del vespre, i els divendres, dissabtes, festius i vigílies de festius, de les 11 del matí a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 9 del vespre. Pel funcionament de la pista, s’utilitzarà aigua no tractada, és a dir aigua no potable no apta per al consum de boca.