El Parc de Sant Llorenç controlarà amb intel·ligència artificial els perills de l’àliga cuabarrada

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès, desenvoluparà un projecte tecnològic per protegir l’àliga perdiguera, espècie catalogada com a vulnerable. El que farà és monitoritzar, mitjançant el sistema anomenat Tech4Nature, les parelles presents en aquest paratge protegit, l Parc i protegir-ne la nidificació gestionant l’ús públic del parc. Aquesta iniciativa sorgeix de l’aliança entre la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa Tech4all de Huawei per aplicar solucions tecnològiques innovadores a la conservació de les àrees naturals protegides, amb la col·laboració de la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona.

Segons han explicat fonts del parc, una solució innovadora amb càmeres i receptors GPS i amb el núvol com a infraestructura de computació i emmagatzematge farà possible monitoritzar, observar i analitzar la mobilitat de l’àliga cuabarrada. D’aquesta manera, es podran determinar «els factors externs que pertorben el seu èxit reproductiu, tenint en compte que la presència humana en àrees de cria és una de les seves principals amenaces».

Les dades es processaran i seran analitzades gràcies a un sistema de detecció d’alertes basat en intel·ligència artificial que es desenvoluparà en col·laboració amb la Universitat de Girona. Segons les mateixes fonts, el programa, que es preveu desenvolupar el 2023 i 2024, «incrementarà la capacitat dels gestors del parc per actuar davant riscos ambientals eventuals de forma ràpida i eficaç».

Aquest projecte pretén trobar solucions per optimitzar les mesures de conservació que s'apliquen al parc i millorar la cohabitació entre visitants i fauna salvatge. S'espera que aquest model experimental es perfeccioni i es repliqui en altres espais protegits del país, assegurant que els parcs naturals siguin espais per a l'ús i el gaudi de tots. És el primer projecte tecnològic d’aquest tipus que es posa en marxa a l’Estat espanyol per preservar la biodiversitat a un parc natural.

Fonts de la Diputació destaquen que l’augment de visitants als espais protegits s’ha vist incrementat per la pandèmia i que aquesta situació és especialment destacable en espais periurbans com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. I exposen que «amb el creixement de la pressió de l’oci i el turisme», els gestors del parc han observat canvis en els patrons de comportament de l’àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), catalogada com a vulnerable segons el Llibre vermell de les aus d’Espanya. Aquest projecte tecnològic permet examinar el fenomen «d’una forma més exhaustiva i poder determinar l’abast d’aquesta interrelació i aconseguir un equilibri entre la protecció dels ecosistemes i el gaudi dels visitants».

Una aliança entre l’empresa privada, l’acadèmia i el sector públic

Àngel Miño, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac valora molt positivament aquesta iniciativa, inclosa en el pla de seguiment dels paràmetres ecològics i ambientals del Parc, ja que, diu, «ens ajudarà a tenir més informació per a gestionar i regular l’ús públic i apropar la conservació de la biodiversitat al gran públic, ja que es faran vídeos i altres materials de divulgació». Segons Miño, «el projecte en col·laboració amb la UICN i Huawei ens permet donar un salt qualitatiu en la incorporació de les noves tecnologies al seguiment i conservació de les espècies, una línia de treball prevista als plans del Parc Natural». El director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac destaca la importància de la incorporació de l'empresa privada amb els objectius i accions de conservació de la biodiversitat, tal com es va subratllar a la recent cimera COP15.

Eric Li, CEO de Huawei Espanya, assenyala que «la preservació del medi ambient i la protecció de la biodiversitat són eixos fonamentals del procés transformador que estem afrontant, del qual hi ha un consens global. El paper de la indústria tecnològica és clau, però només a través de la col·laboració amb socis estratègics i compromesos es podran aconseguir els objectius. Aquesta projecte n’és un exemple i és el primer d’aquest tipus que posem en marxa a Espanya, després de desenes d’experiències exitoses que hem anat desenvolupant per protegir diferents espècies i espais naturals arreu del món utilitzant tecnologies avançades com Cloud, IA i connectivitat d’alta qualitat».

Antonio Troya, director del Centre de Cooperació de la Mediterrània de la UICN, assenyala que «la col·laboració entre institucions públiques i el sector privat és cada cop més necessària per a l'èxit dels desafiaments complexos a què s'enfronta el medi ambient. En un món en desenvolupament constant, tenim l'oportunitat d'aprofitar els avantatges de les innovacions tecnològiques i incorporar-les a les mesures de conservació dels nostres ecosistemes. Aquest projecte exemplifica com la cooperació i la transversalitat són el camí que cal seguir per aconseguir frenar la pèrdua de biodiversitat».