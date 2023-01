Sant Vicenç torna a saludar els Mags amb pirotècnia

Sant Vicenç de Castellet ha recuperat enguany l’arribada triomfal de Ses Majestats pel pont d’entrada al poble amb focs d’artifici de fons. L’any passat, tot i que van fer el seu recorregut pel nucli urbà, es va optar per suprimir la pirotècnia per evitar que hi hagués aglomeració, per complir amb les mesures de distanciament.

Enguany, però, centenars de persones han tornar a reunir-se al cap del pont per retre la tradicional rebuda, després de la qual els Tres Mags han iniciat un llarg recorregut sense aturades per bona part de poble, abans de la parada final de rebuda de les autoritats locals i trobada amb els infants, a la plaça Clavé, davant la resplendent façana de l'edifici de la biblioteca. Com és tradicional, el cos de Romans obria pas, i la comitiva ha tingut un públic nombrós quan ha fet el seu pas pels carrers del centre. Enguany, la Cavalcada dels Reis d’Orient ha anat acompanyada d’una pluja rècord de 700 caramels, i ha comptat amb millores en algunes de les carrosses, que entre altres aspectes s’han fet més ecològiques substituint els antics generadors per noves bateries.