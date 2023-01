Artés va repetir ahir el tradicional recorregut de la cavalcada, en què Ses Majestats van fer alguns trams a peu per poder-se acostar el màxim a la mainada, a qui també van donar caramels directament a les mans i no amb bosses com l’any passat. Un acostament que també es va fer pal·lès al final, quan els patges van per les cases a repartir els regals, i ahir hi van poder entrar de ple i no pas deixant els paquets a la porta com obligava la pandèmia. A tall d’anècdota, Baltasar va parlar en francès i va canviar Artés per Arlés. Després, Melcior va destacar la quantitat de coses que s’elaboraven al poble, però que el pa el portaven d’Avinyó, Sant Fruitós o Cabrianes.