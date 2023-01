Cardona va realitzat l’any passat un total de 95.872 visites turístiques, 18.632 més que l’any anterior, una xifra que representa un increment del 24,12% respecte el 2021. Tot i l’augment de visitants, la vila ducal encara no ha assolit els nivells d’abans de la pandèmia, però si que s’acosta al llindar dels 100.000 visitants, que es va superar per primer cop el 2014. El Parc Cultural de la Muntanya de la Sal, inclòs en el Geoparc de la Catalunya Central, continua sent l’espai més visitat.

La pandèmia de la covid-19 va estroncar el repunt de visites turístiques que la vila ducal estava vivint arran de la celebració del Tricentenari de la Guerra de Successió, el 2014. Aquest va ser l’any de la gran embranzida de la proposta turística cardonina, que va superar per primera vegada el llindar dels 100.000 visitants en el conjunt de la seva oferta que agrupa el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, el Castell i el centre històric. A#partir d’aleshores, Cardona havia viscut una progressió ascendent que va tenir el seu punt àlgid el 2017, que va tancar assolint la xifra màxima de visitants en superar els 130.000. Aquests nivells s’havien anat consolidant fins al 2019 (127.899 visitants), però l’esclat de la pandèmia els va fer caure en picat. El 2020, amb els equipaments tancats durant uns mesos i amb restriccions durant la seva reobertura, l’oferta turística del municipi va aconseguir arribar a 42.067 persones. El 2021 ja es va iniciar la recuperació assolint 77.240 visites, que l’any passat es van veure incrementades en el 24%, aconseguint els 95.872 que l’acosten al llindar dels 100.000. Tot i l’augment de visites, encara no s’han assolit els nivells d’abans de la pandèmia. Segons Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, l’entitat responsable de la promoció i preservació del patrimoni cardoní, «la commemoració del Tricentenari de la guerra de Successió (1714-2014) va significar per Cardona, que va tenir un paper molt destacat, un repunt de visites important després de la crisi econòmica. Tanmateix, la pandèmia de la covid-19 el va tallar de cop. Ara recuperem el creixement de la projecció turística». L’any passat les visites a tota l’oferta turística de la vila van anar a l’alça. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal va rebre durant el 2022, l’any del 25è aniversari de la seva obertura al públic com a recurs turístic, gairebé 63.000 visitants, un 23,45% més respecte el 2021. Les visites guiades al Castell de Cardona gestionades per la Fundació Cardona Històrica també van créixer. Concretament, van incrementar un 19,56%, amb un total de 24.905 serveis turístics realitzats. Per la seva banda, les visites al Centre Històric de la Vila, Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de conjunt històric, també va augmentar visitants amb un increment del 30,18%. En total, 4.000 persones van realitzar la visita guiada. Més visites de les escoles L’augment més significatiu del 2022 va ser el de les visites de les escoles, amb un increment del 70%. Més de 4.000 escolars han realitzat les visites, els tallers i les activitats didàctiques que ofereixen els serveis educatius de la Fundació Cardona Històrica orientades a descobrir i gaudir del valuós patrimoni natural, històric i cultural de Cardona. Amb tot plegat, el municipi va recuperant progressivament la seva projecció turística i els nivells de visitants que la pandèmia va torçar. 1,7 milions de visites a la Muntanya de Sal El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, que aquest 2022 va complir 25 anys de la seva obertura al públic com a recurs turístic, ja ha superat els 1,7 milions de visitants acumulats des del 1997. El Parc, que està inclòs en el Geoparc de la Catalunya Central, va rebre l’any passat gairebé 63.000 visitants, un 23,45% més respecte el 2021. La seva obertura, després del tancament de l’explotació minera, va suposar l’inici de la projecció turística de la vila ducal. Un quart de segle després, el jaciment s’ha consolidat com un espai de referència pel seu singular patrimoni cultural i natural.