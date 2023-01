El centre de paracaigudisme de Barcelona, ubicat a Sant Fruitós de Bages, va estar l'escenari ahir dijous al matí de l’intent d’aconseguir un nou rècord Guiness de fer set salts en paracaigudes en set dies i en set continents diferents. L’aeròdrom de la localitat bagenca va acollir amb èxit el salt d’un repte solidari que protagonitza un grup de setze paracaigudistes exmembres de l’equip d’operacions especials de l’exèrcit nord-americà.

Els detalls del repte

L’aventura de l’expedició Triple 7 Jumpers va començar dilluns amb el primer salt a l’Antàrtida, va continuar dimarts a Xile i ahir van saltar als Estats Units. Després del salt d’aquest matí a Sant Fruitós de Bages el grup té previst continuar a Egipte, Abu Dhabi i Austràlia amb l’objectiu de completar el repte amb un darrer salt als Estats Units. A Europa l’expedició ha escollit el centre de paracaigudisme de Barcelona per la seva proximitat amb l’aeroport. El grup de paracaigudistes s’ha fixat com a objectiu aconseguir recaptar 7 milions d’euros que es destinaran a 1.400 beques per als fills i filles i les parelles dels soldats nord-americans ferits de gravetat o morts en les operacions de l’exèrcit nord-americà. Els fons recaptats es donaran directament a l’associació Folds of Honor.