Santpedor organitza, des da fa un any i mig, un mercat mensual format exclusivament per productors del poble i la comarca. Després d'aquests mesos, el mercat ja ha arrelat al poble com un exemple de promoció dels productes ecològics i de km 0, tant alimentaris com d'altres sectors.

"Els productors són de la comarca, intentem que siguin de tant a prop com sigui possible", explica Ferran Ferrer, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Santpedor. En aquest sentit assegura que "l’objectiu principal del mercat és eliminar intermediaris i que el consumidor torni a saber què compra i qui ho ha produït, perquè bona part del canvi climàtic que estem vivint sorgeix del transport d’aquest tipus de productes que venen de lluny". El mercat normalment està format per unes vuit parades, que se sumen a les del mercat de rampoina, un mercat de segona mà que es fa de manera conjunta a la plaça de l'U d'Octubre. Així, la plaça s'ha convertit en un punt de trobada dels santpedorencs que volen apostar per comprar als productors de la seva vora. "Jo normalment no venia al mercat de proximitat, però l’últim cop que vaig venir vaig comprar verdura i la veritat és que es nota molt la diferència de qualitat respecte a la verdura que et pots trobar en un supermercat", explica Celi Núñez, una de les compradores que aquest matí han acudit al mercat. També hi va quan pot una altra veïna del poble, Mercè Llosas, "normalment no vinc, perquè amb els nens se’ns fa tard, però avui hem aprofitat. Intento comprar al mercat perquè són productes de proximitat. Sí que els productes són més cars, però coneixes el productor i el producte és de més qualitat. Val la pena pagar la diferència" explica. Els productors també valoren positivament el funcionament del mercat de proximitat. "És una bona manera que la gent del poble vegi què hi ha a la seva vora i per nosaltres també és una oportunitat de guanyar més clients", explica Carla Illa, de la formatgeria La Brolla. També ho destaca la formatgeria Cal Cantaré. "Ens va bé per donar-nos a conèixer una mica, apropar-te a la gent i que sàpiguen que estem aquí. És una forma d’explicar els teus productes d’una manera més pròxima", expliquen. Però el mercat no compta només amb parades d'alimentació, també n'hi ha de sabons ecològics, de complements i d'il·lustració. "És molt important que hi hagi aquest tipus de mercat. Així es dona la possibilitat de comprar a la gent de la zona i a tenir un tracte més proper amb els clients. Sobretot per Nadal, que és tan consumista, doncs millor comprar productes de casa", explica la il·lustradora Laia Sallés. Alguns productes de proximitat com els alimentaris poden ser més cars que els que es poden trobar a un supermercat. "Els productes sí que poden ser més cars, però el que es paga és la qualitat i el gust", expliquen des de la parada de la carnisseria Bosch i Casals, tot i que no és així amb el cas dels sabons ecològics. Ahir va costar arrencar el mercat degut al fred i al tractar-se del primer després de Nadal, però ja cap al migdia es va omplir la plaça demostrant que el mercat ja s'ha convertit en un punt de trobada mensual pels santpedorencs.