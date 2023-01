L’Ajuntament de Navàs ha aprovat la segregació d’una part de terreny de titularitat municipal, situat a la zona del Pavelló Blau, per a la construcció de l’edifici del nou institut públic del municipi. Aquest tràmit s’ha aprovat en el darrer ple municipal amb els vots favorables de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’oposició (PSC i Junts), amb l’objectiu de cedir-lo gratuïtament a la Generalitat de Catalunya per a la construcció del nou centre educatiu.

El terreny segregat, de 8.248,179m2, forma part d’una finca de titularitat pública de 35.217m2, situada als voltants del Pavelló Blau. Concretament, la finca segregada per a usos educatius limita pel Nord i l’Est amb la finca resto matriu; al Sud, amb el carrer Pau Casals; i a l’Oest, amb el carrer Ali Bei. Paral·lelament a la segregació, s’ha iniciat l’expedient per a la cessió gratuïta d’aquesta porció de terreny a la Generalitat de Catalunya.

El departament d’Educació va anunciar el març passat que Navàs tindria, finalment, un edifici de nova construcció per a l’institut públic. D’aquesta manera, es tancava el debat sobre la construcció o no d’un nou edifici per a l’institut de Navàs, que des de la seva creació l’any 2011 està ubicat en barracons al costat del complex de piscines l’Eix. Ara, el procés per a la construcció de l’institut, que estaria enllestit d’aquí a 4 o 5 anys, ha fet un pas més amb la segregació i posterior sessió del terreny on s’ha d’ubicar el nou centre.