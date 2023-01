El nombre de visitants creix el 80% a Montserrat, però queda a un milió del seu màxim

Montserrat torna a ser un dels principals pols turístics del país, però aquest 2023 serà el que permetrà veure si torna o no a la plena normalitat. El 2022 s’ha tancat amb un importat creixement de visitants respecte els dos anys precedents, amb una evident línia de recuperació, però alhora molt allunyat encara de les xifres dels últims any prepandèmia.

Anem a les dades. Aquest any que acabem de deixar enrere s’ha saldat al santuari amb un total d’1.637.149 visitants, el que suposa un increment de pràcticament el 80% en relació amb el 2021, i més que duplica les xifres del 2020. En aquests dos anys precedents, no es va arribar en cap cas a superar el milió de visitants. Van ser 717.629 fa tres anys, i gairebé 920.000 en fa dos.

Per tant, el turisme ha retornat a Montserrat, però és evident que són creixements que cal relativitzar, perquè les dues anualitats precedents són absolutament excepcionals (negativament) pel cop que van suposar les mesures de restricció amb l’arribada de la pandèmia, que van obligar a tenir molts mesos (tant al 2020 com al 2021) tancat i amb serveis mínims.

Per posar aquests resultats en context i veure que queda una distància important per salvar, només cal veure que la darrera xifra de visitants és d’1,1 milions visitants menys que l’últim exercici abans de la pandèmia, el del 2019, que d’altra banda també s’ha de dir que va ser el que va establir el rècord turístic (2.743.269 persones). Però en la gràfica que il·lustra aquesta informació hi ha altres dades que emmarquen aquesta alegria relativa per la progressiva recuperació. Per exemple, el fet que, comptant els dos anys més tocats per la pandèmia, aquest 2022 és el tercer amb les xifres més baixes de les últimes dues dècades. O també que en el que portem d’aquest segle només hi ha hagut dos anys, a banda dels tres últims, en què la xifra de turistes s’ha situat per sota dels dos milions: el 2003 i el 2009 (aquest darrer va ser un dels que va registrar greus episodis de despreniments, que van afectar els accessos durant setmanes).

D’altra banda, cal tenir present que el 2022 també ha estat encara un any en què el turisme s’ha vist tocat per la pandèmia, ja que els primers dos mesos hi va haver un alt nivell de contagis i confinaments causats per l’eclosió de la variant omicron. I que ha estat al llarg de l’any que s’ha anat estabilitzant, molt progressivament, el moviment turístic, sobretot l’estranger, del qual el santuari en nodreix en gran part, sobretot a través de la ‘porta’ de Barcelona.

Pel que fa al desglossament per mesos, destaca que la màxima presència es va donar a l’octubre, que tot i que acostuma a ser un mes bo no és tradicionalment el més potent. Va ser l’únic en què es van superar els 200.000 turistes (205.553, exactament). En segon i tercer lloc hi ha els dos mesos precedents: gairebé 175.000 el setembre i 165.000 a l’agost. Només el gener i febrer (mesos que com es deia encara es van veure directament tocats per la situació pandèmica) es van tancar per sota dels 100.000.

Quant a l’accessibilitat, la carretera (vehicle privat o autobús) segueix sent clarament preferencial, ja que per aquesta via van arribar a Montserrat exactament dos terços dels visitants. Pràcticament una quarta part ho va fer mitjançant el cremallera (385.354 viatgers), i el 10% va fer ús de l’aeri (167.569 usuaris).