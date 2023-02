El Carnaval de Cardona, que organitza l’Ajuntament, l’entitat Cardona Jove i la Comissió de Carnaval, presenta una proposta cultural i festiva variada per a tots els públics, de l’11 al 19 de febrer. Així, el Carnaval arrencarà el dissabte 11 de febrer. La gresca s'iniciarà ja a 2/4 de 7 de la tarda amb l'anomenada 'Cursa', que estarà amenitzada per la Xaranga Màgic. El recorregut ja habitual començarà des dels 100 Pisos i passarà per la Carretera del Miracle, plaça del Portalet, carrer de la Fira i, finalment, la plaça de Santa Eulàlia. En aquest mateix espai es farà, a 2/4 de 9, el sermó de Carnestoltes seguit d’una botifarrada a càrrec de la Penya Capote.

Després de sopar, la Xaranga Màgic posarà la música a un passacarrers que arribarà fins al pavelló, on a dos quarts de dotze arrencaran els concerts a càrrec dels artistes de la nit: el grup de versions Rocktambuls, DJ Trapella i Coco Versions. L’entrada és gratuïta i durant tota la nit hi haurà habilitat, dins el pavelló, un Punt Lila per conscienciar i atendre qualsevol cas de violència de gènere. Després de l'arrencada amb el Carnaval Jove, els actes continuaran el dia 16 de febrer, dijous llarder, a les set de la tarda, una cercavila a càrrec de la Banda de Música de Cardona i posterior botifarrada popular, a la Fira de Dalt, a càrrec dels Geganters de Cardona. El divendres 17 de febrer serà el torn de les escoles. A partir de 2/4 de 10 del matí es farà una rua pels carrers de la vila, amb la Xaranga Zebrass i la Banda de Música de Cardona, que acabarà a la Plaça de la Fira amb l’actuació d’un grup d’animació infantil, a 2/4 de 12. Les activitats del Carnaval a Cardona acabaran diumenge 19 de febrer. A les 11 del matí sortirà des del Passeig de la Fira i fins a la plaça de la Biblioteca una rua infantil a càrrec de Batukagasals. A les dotze del migdia, a la mateixa plaça de la Biblioteca, es farà un espectacle d’animació infantil (De viatge), es donarà coca i xocolata i hi haurà inflables per a tots els infants. De cara a la tarda del 19 de febrer, serà el torn del carnaval de la gent gran, que acollirà el Casal Cívic a les cinc de la tarda amb el concert-ball del grup Sol i Mar.