L’Ajuntament de Santpedor ha programat per aquest dissabte una nova visita a la restauració de les pintures de l'ermita de Sant Francesc, després que la de fa dues setmanes fos un èxit de participació i molta gent quedés sense plaça. La primera fase de restauració de les pintures murals situades a la capçalera de l’ermita ha posat al descobert que, sota les capes de pintura i guix que l’havia mantingut oculta, s’hi troben uns murals de gran valor. Les pintures ja es van descobrir el 2015 arran d’una intervenció per refer la coberta de l’ermita, però no s’havien pogut veure amb prou claredat fins ara, que s’han començat a netejar.

La visita explicativa es farà aquest dissabte, a les 11 del matí, a la mateixa ermita i per assistir-hi cal inscripció prèvia. La sessió començarà a l’exterior de Sant Francesc amb una la contextualització de l’indret i l’explicació de la seva singularitat històrica des del punt de vista geogràfic i viari, a més de presentar-se les diferents fases d’evolució arquitectònica de l’ermita i dels edificis que antigament formaven part del conjunt, corresponents a la casa de l'ermità. Tot seguit s’entrarà al temple per visualitzar el seu interior i situar les pintures recentment restaurades dins el programa decoratiu que ornamentava l’espai. De moment, s’ha fet només una primera fase dels treballs de restauració dels murals, de les tres que es preveuen, corresponent a una part de la cúpula. L’ermita va ser construïda vers el 1240 en estil romànic, però el 1475 va ser ampliada per la part de la capçalera amb la construcció d’una volta de creueria, que és precisament on es troben les pintures. La restauració ha permès descobrir la decoració dels nervis de la volta amb dracs, semblants als que trobem a l’església parroquial de Sant Pere, cosa que permet situar les a la segona meitat del segle XVI i s’ha descobert que els escuts de pedra que fins ara eren visibles estan envoltats d’orles vegetals.