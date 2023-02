Sant Vicenç de Castellet ho té tot a punt per celebrar la festa de Carnestoltes aquest dissabte, 18 de febrer. La tradicional cercavila, encapçalada pel Rei Carnestoltes, acompanyat pel grup de teatre Cul-i-Seu i el grup de percussió Pik-Bé, sortirà des del carrer Pirineu a les 5 de la tarda i acabarà el recorregut a la plaça Clavé on hi haurà música, animació, ball i l’entrega de premis a les millors disfresses. El jurat valorarà tots els participants a partir de les categories infantil, individual, grup/comparsa i disfressa i també premiarà aspectes com l’originalitat i l’animació.

Festa a Cal Soler La festa continuarà a Cal Soler a partir de les 9 del vespre amb la botifarrada popular organitzada per l’Associació de Romans de Sant Vicenç de Castellet. Els tiquets es poden adquirir a un preu de sis euros als establiments Llibreria Clavé, Jordi Largo fotògraf i forn de pa Isabel. La nit de Carnestoltes continuarà a Cal Soler amb el concert i la festa del grup Mashup i el DJ Weah a partir de les 11 de la nit. L’entrada serà gratuïta i els joves menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats per la seva mare, pare o bé tutor/a legal.