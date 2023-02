Sallent es desferma amb una rebuda gegantina entre focs d’artifici

Sallent ha donat aquest dijous al vespre la benvinguda al Carnestoltes amb una arribada peculiar. I és que enguany, l’espectacle d’arrencada, que s’ha impregnat de la disbauxa que el caracteritza, s’ha volgut dedicar a José Antonio Valladolid, l’Antonyito, tot un referent de la cultura popular sallentina i del Carnaval, que va morir el juny passat. Se l’ha homenatjat amb l’estrena d’un gegant que en perpetuarà el record, i que ha aparegut fent-se pas entre la gentada que hi havia aplegada a la plaça dels Arbres abans d’un gran castell de focs que donava el tret de sortida a la tradicional rua d’inici de la festa.

El primer Carnaval sense cap restricció després de la pandèmia ha congregat desenes de sallentins i visitants disposats a donar-ho tot d’aquí a dimecres, en què es posarà punt i final a la festa. L’arrencada s’ha fet sentir amb unes actuacions musicals prèvies a l’arribada del rei Carnestoltes. Ho ha fet a les espatlles del nou gegant, per no trencar la tradició, tenint en compte que l’Antonyito era qui encapçalava les cercaviles del Carnaval, tant la de l’arribada de dijous com la de comiat el dimecres de cendra, fent de portador del ninot que obria el seguici en representació del rei Carnestoltes. El mateix rei manifestava a través d’una veu en off la gratitud cap a Sallent «per haver fet etern el meu company inseparable de rues», i el recordava com «l’amo i senyor del poble» perquè, entre altres coses «és qui tenia les claus de tots els locals, era el primer a posar cadires a la plaça i a l’envelat», i també «qui tallava carrers en cercaviles i curses». Unes caracteritzacions, com la de les claus, que es reprodueixen en el gegant amb un gran clauer penjat a la faldilla, o els papers a la butxaca de la solapa que sovint portava com a repartidor de loteria.

L’entitat Gegants i Nans de Sallent, i El Carrilet (que organitza el Carnaval), han estat els artífexs de la creació d’una figura dedicada a l’Antonyito, construït per la solsonina Teresa Casserras gràcies a una campanya de mecenatge i aportacions de l’Ajuntament, entitats i la pròpia família, que han permès recollir en dos mesos els 4.800 euros que ha costat construir-lo. El resultat ha estat un gegant manotes (de braços mòbils), que ha captivat petits i grans i que a partir d’ara formarà part de la imatgeria popular sallentina. El gegant ha ballat entre la gentada al mig de la plaça al so del pas doble que el sallentí Roger Andorrà ha compost expressament, i que aquest dijous s’ha sentit al so de la xaranga però que també s’ha adaptat a gralla per a les sortides.

Sense pèls a la llengua

L’espectacle previ a l’inici de la rua ha tingut moments per a la ironia i el sarcasme amb un discurs del rei Carnestoltes crític amb l’actualitat sallentina. I és que «no tot són flors i violes», i menys aquest any «que venen eleccions i els tenim a tots esvalotats», tant «els de la dreta, com els de l’esquerra, com els de més a l’esquerra», en referència als tres grups amb representació municipal. Entre desenganys pels uns «que vinga a fer obres per fer veure que alguna cosa fan», o altres «disposats a capgirar-ho tot amb impossibles», ha proposat d’alcaldessa a Mari Calvo, responsable de les enramades». Abans d’acabar, ha advertit als sallentins que «amb això del runam no us venguin la moto amb les plaques solars», i ha qüestionat l’arribada del tren fins a Sallent «com si no hi hagués gent prou rara».

A la nit, la festa continuava amb una botifarrada i un concert amb els Amics de Manel i Dj Lex Flow a la plaça de la Pau. Aquest divendres es reprendran les activitats, que s’allargaran fins dimecres, amb la festa de la 69a, que també inclou una rua amb sopar posterior, un cercatasques i un concert a la mateixa plaça.