La flaire del xup-xup de l'Arròs torna a impregnar Sant Fruitós de Bages aquest diumenge. El Bosquet i la plaça Alfred Figueras acullen la popular celebració amb el seu format tradicional i sense cap tipus de restricció. A 2/4 d'1 del migdia, el nerviosisme ja començava a notar-se entre els organitzadors i cuiners, que treballaven des de feia una estona en les diferents tasques assignades per tenir-ho tot llest a l'hora de dinar.

El tret de sortida a la Festa l'ha donat la botifarrada, a càrrec de l’Associació Asmodaics i Goliaters. A partir de les 10 del matí i fins al migdia, la plaça Alfred Figueras i l’avinguda Jaume I han acollit la fira d’artesans i comerciants i la mostra de les entitats i el comerç del municipi, així com la de puntaires a partir de les 11.

A les 12 del migdia han començat les diferents propostes de cultura popular. Per una banda, la plantada de gegants en la 24a Trobada Gegantera amb la participació de les colles de Navarcles, Els k+ sonen de Balsareny, Artés, Santa Coloma de Queralt, Poble Nou de Manresa, Montblanc, Sant Joan de Vilatorrada, Bellpuig i la colla amfitriona. A la mateixa hora, la cobla Lluïsos ha ofert una audició i ballada de sardanes i l’esbart Som Riu d’Or una mostra de balls tradicionals. La cercavila gegantera començava a 2/4 d’1 del migdia.

A la una del migdia, està previst que autoritats i convidats siguin rebuts a la plaça de la Vila per dirigir-se al Bosquet acompanyats de les colles geganteres, la Pubilla i l’Hereu i l’acompanyament musical de la Cobla Lluïsos. En arribar, es beneirà i repartirà l’arròs i s’homenatjarà a les parelles de la Festa d’enguany. En aquesta edició, Toni Fàbregas Fàbrega i Fina Galobart Comellas seran la parella homenatjada de la festa. Van servir l’arròs com a parella, per primera vegada, l’any 1972.