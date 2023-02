Vint anys d’obres i 90 milions d’inversió per a una C-55 discutida

El tram sud de la C-55 (des de Manresa fins a Abrera) acabarà acumulant més de dues dècades d’obres, amb gairebé una vintena d’intervencions diferents solapades o consecutives, i una inversió que, sumada pujarà al voltant de 90 milions d’euros. Actuacions que han fet o faran que durant aquests vint anys aquesta carretera hagi estat més temps amb trams afectats que no pas lliure d’obres i que, malgrat aquest esforç i aquesta incidència, continuï sent socialment molt discutida.

La manca de definició i explicació d’un projecte global mentre es manté vigent el de desdoblament que es va redactar fa una dècada (mai no se n’ha impulsat l’execució, però tampoc ningú no ha explicitat que es descartés); la sensació d’anar resolent trams sobre la marxa al llarg de tots aquests anys; i, fins i tot, algun cas en què el resultat final no ha estat el que s’havia anunciat inicialment han desembocat en una situació contradictòria. És innegable que s’hi han esmerçat temps i recursos i que se n’ha reduït de manera accentuada els accidents mortals (les xifres ho avalen). Però, malgrat tot, s’hi mantenen els problemes (complicacions en la circulació la major part dels dies de l’any) i la sensació de no disposar d’una connexió a l’altura del que, per ús, queda clar que és l’artèria principal del Bages (i de comarques veïnes) cap a l’àrea metropolitana.

L’anunci, divendres passat, d’un paquet de tres projectes que, a la pràctica, es concretarà en que la C-55 tindrà un doble carril ininterromput en sentit nord des de la sortida de Sant Vicenç de Castellet fins a connectar amb la variant de Manresa (que està desdoblada), farà que aquesta carretera torni a estar en obres a partir d’aquest any i, pel cap baix, fins al 2027. Una intervenció que el departament de Territori de la Generalitat, que és el que la durà a terme, ha calculat en uns 50 milions d’euros (és una estimació perquè d’una part encara se n’han de fer els estudis i projectes).

El tret de sortida a aquesta doble dècada d’obres al tram sud de la C-55 va arrencar el 2007 amb l’execució d’un projecte que, certament, no admetia discussió: el de l’actual enllaç de Sant Vicenç amb la carretera. Un dels punts que en aquell moment eren més perillosos, ja que la connexió es feia a un mateix nivell i obligava a realitzar perillosos girs a l’esquerra i incorporacions sense carrils d’acceleració. Va ser una intervenció que va durar dos anys, amb un cost d’un 4 milions d’euros i que va suposar una millora més que notable. El 2011 va començar la remodelació d’una altra connexió, la de l’entrada sud de Manresa (nus de Sant Pau) que es va finalitzar el 2013.

A partir d’aquest any, la intervenció a la carretera va tenir continuïtat amb els projectes que es van anar succeint amb dos objectius. El primer, crear la mitjana de separació que s’ha anat estenent al llarg de tot el recorregut, en alguns trams amb barrera de formigó (inclosa la variant de Manresa, que en aquest període s’ha desdoblat), i en altres punts (és el cas dels revolts) amb tanques metàl·liques o amb pilones de plàstic.

Una operació que va començar al tram entre Castellbell i Monistrol (acabades el 2015), va continuar en el traçat més sensible (el de Manresa fins a Castellbell, acabat el 2016) i que posteriorment s’ha anat replicant més al sud, i alhora a la carretera de Terrassa (C-58).

El segon objectiu va ser conseqüència del primer. La implantació de la mitjana va fer que se suprimissin vials d’avançament, per la qual cosa algunes de les intervencions més recents (com ara la del tram entre la Puda i l’Aeri, enllestit el 2019) ja han anat enfocats a crear-ne de nous, el que tècnicament ja s’ha volgut popularitzar com el 2+1 (doble carril en una direcció i únic en l’altre). Entre aquestes s’incloïa la remodelació del tram que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol de Montserrat i l’antiga colònia Gomis, que també es va presentar amb un nou carril d’avançament, però que quan es va executar, les condicions orogràfiques (és un tram molt estret entre un balç inestable i el riu) van fer que acabés amb un sol carril per banda, però amb mitjana de separació.

La darrera d’aquestes intervencions ha estat la que s’ha portat a terme entre Olesa i Abrera i que s’ha completat aquest 2022. En total, i segons dades que va facilitar Territori, parlem d’una quinzena de projectes successius que el departament quantifica globalment en una inversió de 36 milions d’euros.

Nous projectes amb obres ja aquest any

En la roda de premsa, fa una setmana, de presentació del nou paquet d’intervencions en aquest tram sud de la C-55, el conseller de Territori, Juli Fernández, exposava que en les actuacions que el Govern hi ha dut a terme en els últims anys s’ha incidit «en la millora de la seguretat viària», i que ara «la següent prioritat és la fluïdesa».

Tal i com ha explicat aquest diari, aquest objectiu es concreta en crear un doble carril ininterromput, només en sentit nord, des de Sant Vicenç, que es començarà amb obres aquest any de perllongament del que actualment és el carril d’incorporació a la carretera des d’aquesta població, convertint-lo en un nou d’avançament.

A partir del punt on acabi aquesta primera actuació, se li haurà de donar continuïtat amb un nou traçat al pas per Castellgalí (una variant que no creuarà el riu), que igualment es construirà amb un doble carril en sentit nord, i carril únic cap al sud.

La tercera peça (tot i que a nivell de projecte i execució anirà junt amb la variant) és convertir tot el traçat des de Castellgalí fins arribar a l’inici de la variant de Manresa (pujada de la Balconada) en un doble carril en aquest sentit nord. Intervenció que, com va explicar aquest diari, haurà d’incloure un nou viaducte a Sant Pau per oferir una segona plataforma de circulació, ja que el que hi ha ara no permet disposar de l’espai suficient per guanyar aquest tercer carril global.

En aquest cas, la previsió és redactar l’estudi informatiu (de la variant de Castellgalí més l’ampliació del que s’anomena 2+1 fins a Manresa) entre aquest any i el vinent; el projecte constructiu entre el 2024 i el 2025, i licitar les obres per adjudicar-les el 2025. El conjunt de les tres actuacions suposarà una inversió global de 50 milions d’euros, després de la qual hi haurà una C-55 desdoblada parcialment (en un únic sentit) en un terç (10 quilòmetres, del 20 al 30) dels 30 quilòmetres de recorregut que té aquest tram sud des d’Abrera fins a Manresa (nus del Guix). Als dos terços restants, després d’uns 20 anys d’obres i uns 90 milions d’inversió, se seguiran alternant trams de 2+1 amb d’altres (majoritaris) d’un sol carril per sentit.