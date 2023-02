Artés rep una allau de donacions per als damnificats del terratrèmol de Síria

Amb una autèntica allau de solidaritat, Artés va tancar aquest diumenge a la tarda la campanya de recollida de material per als damnificats del terratrèmol que el 6 de febrer va afectar Síria i Turquia. Un acte públic, que va reunir desenes de persones a Cal Sitges, va servir per cloure la iniciativa que les darreres setmanes ha recollit una gran quantitat de roba, aliments i material sanitari procedent de diferents punts de Catalunya. Particulars, entitats i empreses s’han abocat en la campanya que, en els propers dies, enviarà l’ajuda humanitària cap a Síria.

La crida de l’entitat Horizon for Syrians per tal de recollir roba d’abric, calçat, mantes, sacs de dormir, tendes de campanya, aliments en conserva, medicaments i material sanitari per als afectats del terratrèmol a l’Orient Mitjà ha tingut una resposta massiva. L’antic escorxador d’Artés, on en les darreres setmanes s’ha centralitzat la recepció dels donatius, s’ha omplert de material que no ha parat d’arribar des de diferents punts de Catalunya per mitjà de particulars, empreses i col·lectius.

L’acte d’ahir, on encara es van poder fer les darreres donacions, va comptar amb el testimoni del president d’Horizon for Syrians, l’artesenc d’origen sirià, Joan Babeli, que ha perdut onze familiars en la tragèdia. Durant l’acte, es va poder veure el missatge enregistrat d’un representant de la Cambra d’Indústria d’Alep, que explicava la situació del país, i un altre de la il·lustradora Pilarín Bayés, que animava a col·laborar en la campanya. També hi van participar representants de l’Ajuntament d’Artés i hi va haver les actuacions d’Oyuna Baturova Grup i de Rebel Legions, de la saga de Star Wars.

El coordinador de la campanya, Ramon Creus, va destacar que la resposta rebuda és «increïble» i que, des que van iniciar la recollida, han rebut «un degoteig constant de material». Els voluntaris ara treballen en la logística per fer arribar l’ajuda humanitària fins a Síria en els propers dies. Segons Creus, encara necessitaran uns dies per acabar de classificar tot el material i, «després, carregarem els contenidors, que trigaran entre 8 i 10 dies a travessar el Mediterrani». L’entitat fa una crida per rebre ajuda econòmica per fer front a les despeses de l’enviament del material fins a la seva destinació.

Tot i que la campanya de recollida de material ja s’ha tancat, els donatius econòmics es poden continuar fent a través del compte d’Horizon for Syrians: ES52 3025 0014 0314 0008 9690.