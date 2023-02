Sant Vicenç de Castellet ha posat en funcionament les càmeres de vídeo per reforçar la seguretat en espais estratègics del municipi. El projecte forma part del capítol d’inversions del pressupost de l’any passat i ha permès la instal·lació d’un total de nou càmeres. Dos dels dispositius compten, a més, amb un sistema de lectura de matrícules de vehicles. Concretament, són les que hi ha ubicades al pont d’accés a Sant Vicenç des de la carretera C-55 i, a l’altre extrem del nucli urbà, la que s’ha instal·lat al carrer Eduardo Peña, que és la travessera urbana de la carretera que connecta amb el Pont de Vilomara i Manresa i que, per tant, és una entrada nord al municipi.

Les altres set càmeres de videovigilància tenen una base giratòria de 360 graus per poder captar una panoràmica general del seus entorns i s’han instal·lat a la pujada d’accés als polígons Les Vives-Casacuberta, a l’àrea industrial del Clot del Tufau, a la pujada del Ciment (que és l’accés al sector de la Balconada), a la confluència de l’avinguda Secretari Canal i el carrer Creixell i a la plaça Clavé, que serien les més cèntriques, i al carrer Maria Àngels Anglada del polígon Les Vives). El consistori ha invertit un total de 40.129 euros en l’adquisició de les càmeres de vigilància. L’Ajuntament preveu ampliar el nombre de dispositius aquest any en el marc del capítol d’inversions del pressupost de 2023. Tal i com va explicar Regió7, el desplegament de les primeres càmeres ja es va iniciar a la tardor, però no han entrat en servei fins ara perquè s'han hagut d'enllestir les connexions tècniques i la senyal de wifi perquè puguessin començar a funcionar amb totes les condicions i els permisos corresponents. És la primera vegada que l’Ajuntament es dota d’aquest tipus d’aparells com a mesura per ajudar a evitar possibles actes de vandalisme que hi pugui haver als carrers, com a element dissuasori. En total se n’implantaran una desena, amb les que el municipi ja quedarà cobert pel que fa als punts de vigilància que poden ser interessants de tenir controlats.