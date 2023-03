Sallent escull empresa en el segon concurs per fer l'esperada nova residència

Després que la primera licitació quedés deserta perquè cap empresa es va presentar al concurs, l’Ajuntament de Sallent ja té seleccionada la que farà realitat la construcció de la nova residència de gent gran i centre de dia del municipi, projecte que s’arrossega des de fa més d’una dècada. Vesta Rehabilitació és la constructora que ha obtingut millor puntuació d’entre les tres que finalment van concórrer al concurs, després d’un augment del 20% del pressupost previst en la primera de les licitacions, tot i que ara resta pendent de l’aprovació de l’adjudicació definitiva. En un ple municipal celebrat aquest dimarts al vespre, el consistori sallentí va aprovar la proposta d’adjudicació feta per la mesa de contractació a partir de les propostes presentades per cadascuna de les tres empreses, inclosa la justificació de dues d’elles per baixes temeràries (reduccions significatives dels preus) i el requeriment de documentació per completar el procediment.

L’alcalde sallentí, Oriol Ribalta, expressava en aquest punt del ple que «és un pas gairebé definitiu per començar a construir la residència que hem treballat conjuntament tots els grups durant tota la legislatura i per la qual hem fet molts esforços per arribar fins aquí». I puntualitzava que aquesta proposta d’adjudicació a Vesta Rehabilitació «es fa amb un requeriment posterior que es basa en la baixa temerària que havien presentat dues d’aquestes empreses, però que tècnicament la mesa la valora positivament i l’accepta. Dins del pressupost total la baixa no era d’una gran quantitat i s’ha considerat que no és desproporcionada respecte de la realitat actual. Si respon a aquest requeriment ja podrem fer l’adjudicació definitiva i iniciar l’obra».

Parlem d’un equipament, que es construirà als terrenys de la Fàbrica Vella de Sallent, en el qual es va començar a treballar fa tres mandats, que ha topat amb traves tècniques i ha passat per revisions del projecte i que va sortir finalment a concurs amb un pressupost de més de 8 milions d’euros. Un import del qual l’Ajuntament ja en té lligat més del 50%.

Precisament, tal i com ja va explicar Regió7, mentre hi havia obert el concurs d’adjudicació que ara es culminarà, el consistori va rebre la confirmació d’una subvenció d’1,7 milions d’euros per a la construcció del centre, provinent dels Fons europeus Next Generation, que atorga la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Més del 50% del finançament lligat

Aquesta subvenció se sumava als 2,9 milions d’euros que el consistori va obtenir amb la venda de dos immobles i un pis de Barcelona a final de l’any passat (1,4 milions) i a vendes anteriors de patrimoni (1,5 milions). D’aquesta manera, l’Ajuntament ja disposa de 4,6 milions d’euros d’ajudes externes per a la construcció de l’equipament, que suposa un total del 54% del finançament de l’obra, que està pressupostada en 8,5 milions d’euros. Això, sumat a la reducció del deute i a un estalvi de més de 3 milions d’euros fa que el consistori tinguin pràcticament lligat el finançament del nou equipament. La durada del contracte és de 20 mesos, amb la qual cosa, si ara es formalitza l’adjudicació la nova residència podria estar a punt a final del 2024.

Guillem Cabra, portaveu de Fem Poble (a l’oposició), manifestava en el el ple de dimarts al vespre que «estem contents que ara sí tinguem empresa per fer realitat aquest projecte. Esperem que presenti totes les garanties i que no hi hagi sorpreses i que s’avanci amb la celeritat que toca. Hi hem estat treballant durant tot aquest mandat, amb l’objectiu compartit que aquest equipament sigui el millor possible i arribi com abans millor».

També David Saldoni, de Junts per Sallent, va expressar la satisfacció del seu grup perquè ja es pugui adjudicar l’obra, tot i que en aquest punt es van abstenir perquè consideren que no han tingut una participació prou directa de la mesa de contractació que els permeti definir-se sobre els detalls que han portat a la puntuació final. En aquest sentit, Saldoni va manifestar que «estem molt contents que es pugui adjudicar, convençuts que s’ha fet bé, però volíem estar més a prop del seguiment».

La nova residència i centre de dia de Sallent es farà als terrenys de la Fàbrica Vella i tindrà una capacitat per a un total de 90 usuaris residents i de 30 de centre de dia. Amb una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats per planta, estarà formada per un soterrani destinat a aparcament, manteniment i vestidors; una planta baixa que serà la de l’accés general, atenció a l’usuari i espais de treball intern i tres plantes pis que seran les que pròpiament es destinaran als usuaris residents.

L’inici de la construcció, que es preveia per a final de l’any passat, es va retardar perquè el primer concurs d’adjudicació va quedar desert ja que no s’hi va presentar cap empresa a causa, principalment, de l’increment de preus. El consistori es va veure obligat a fer una revisió del pressupost que es va incrementar el 20% (1,5 milions) en relació amb el que s’havia calculat quan es va redactar el projecte (el 2019) i va situar el pressupost total en 8,5 milions d’euros.