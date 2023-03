El nucli de la Farinera de Sant Vicenç reclama per al proper mandat la canalització de la riera de Castellet

L’Associació de Veïns del nucli de la Farinera, a Sant Vicenç de Castellet, exigeix a les administracions que posin fil a l’agulla per tirar endavant el projecte de canalització de la riera de Castellet, pendent des de fa més de dues dècades. Farts d’esperar, i amb el neguit pel risc d’un aiguat com el del juny de l’any 2000, en què va morir una persona, els veïns reclamen ara el compromís de tots els grups municipals de Sant Vicenç per desencallar el procés que permeti executar les obres al llarg del proper mandat, governi qui governi.

La petició veïnal es dirigeix a l’Ajuntament, que és qui ha d’aprovar la revisió del POUM (amb què ja s’està treballant) per tal que les actuacions previstes es puguin adequar al nou planejament. Però també s’adreça a l’Agència Catalana de l’Aigua, que tampoc ha mogut fitxa des que el 2020 aquest organisme presentés al consistori una proposta d’actuació per a la millora del comportament hidràulic de la riera de Castellet, «però d’això ja fa dos anys i encara no s’ha fet res», apunta el president de l’AV de la Farinera, Emili Barcons. Defensa la necessitat de donar continuïtat a una primera actuació que ja es va fer l’any 2007 entre el pont de la carretera vella i la C-55 però que va deixar pendents uns 1.300 metres més riera amunt, des d’aquest mateix pont fins a Can Xesc. Els veïns demanen que com a mínim s’executi el tram més complicat, d’uns 550 metres entre el pont vell i el polígon del Clot del Tufau, que és el més urgent perquè inclou el pas de la riera pel mig del nucli de la Farinera. Més endavant ja es faria la part alta, entre el polígon i Can Xesc.

L’estudi que l’ACA té a punt des del 2020 precisament es concentra en el tram que preocupa als veïns, i hi proposa una ampliació de la capacitat hidràulica de la riera per desobstaculitzar el pas de l’aigua en cas de riuades. Després d’analitzar altres opcions, la idea que finalment es proposa passa per construir un nou vial que precisament coincidiria amb el traçat actual de la riera des de la carretera vella fins a enllaçar amb l’entrada del polígon. Actualment, aquest recorregut s’ha de fer pel carrer Clot del Tufau, situat al marge dret de la riera, i que si es vol accedir al polígon s’ha de travessar per un gual de poca alçada que entorpeix el pas de l’aigua quan plou molt. Com que la proposta de l’estudi situa el nou vial al marge esquerre, s’obriria un enllaç amb el polígon sense necessitat de creuar la la riera, i el gual es pot suprimir. Tot plegat obligarà a desplaçar el curs de l’aigua cap a la dreta, on es preveu enderrocar una antiga nau industrial ja en desús que ocupa tota la llargada del carrer Clot del Tufau per la banda de la riera, de manera que es pugui garantir l’espai suficient perquè hi circuli l’aigua.

Amb aquest lleuger desplaçament de la llera ocupant espai de l’antiga fàbrica es preveu poder guanyar amplada, i s’hi condicionarà una secció trapezoïdal, amb murs de protecció i contenció als dos marges de la llera, a banda d’una mota de contenció de terres per retenir els sediments provinents de la muntanya del marge dret. Amb tot plegat, la nova llera tindrà una amplada de 13 metres, i una vorera a banda i banda de 3 i 2 metres.

Es milloraran les connexions

A banda de l’antiga fàbrica del carrer del Clot del Tufau, també es preveu la demolició d’una antiga nau que hi ha a l’extrem oest i que també dona al carrer Lleida. Això permetrà eixamplar el vial de connexió entre aquests dos carrers, per millorar l’accés a les finques i la maniobrabilitat dels vehicles.

L’estudi eleva a poc més de 4 milions d’euros l’import total de les obres, i preveu una distribució de costos, de manera que 2,69 milions serien per l’ACA, i l’ 1,36 restant, per a l’Ajuntament d'aquest municipi del Bages.