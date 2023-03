Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el procediment per a la tercera edició dels pressupostos participatius, a través dels quals la ciutadania pot decidir quines inversions o actuacions volen que es realitzin al municipi. Enguany s’hi destina una partida de 85.000 euros. El procés arrencarà el dimecres 29 de març amb l'obertura del període per poder presentar propostes, tant per part d’entitats locals com de qualsevol persona a títol individual (ha de ser major de setze anys). Aquest primer període estarà obert fins al dia 30 d’abril.

Les propostes es poden lliurar telemàticament a través d’una instància genèrica, o presencialment a l’Ajuntament. En el moment de registrar la iniciativa cal adjuntar el formulari de la proposta i una memòria descriptiva de l’actuació. El consistori defineix que han de ser actuacions d'inversió o d'actuació puntual que suposin una millora per al municipi i que s'adeqüin a la normativa vigent. Un cop recollides, l’equip tècnic municipal valorarà la viabilitat de cadascuna d’elles i el dia 2 de juny s’informarà públicament de totes les propostes finalistes. Del 3 al 25 de juny serà quan tots els santfruitosencs i santfruitosenques, majors de setze anys, podran votar entre una i dues propostes d’entre totes les presentades. La votació es realitzarà de forma telemàtica i també s'habilitaran les oficines de l'Ajuntament per a l’assistència de qui ho necessiti. En el marc de la festa major d'estiu es presentarà públicament la proposta o propostes guanyadores d'aquesta edició. S'executaran propostes per ordre de resultat de la votació, fins a exhaurir el pressupost de 85.000 euros. Projectes guanyadors anteriors edicions Els primers pressupostos participatius de Sant Fruitós es van tirar endavant el 2021. Les dues edicions precedents han permès, segons fonts municipals, que un total de set projectes proposats per la ciutadania i les entitats locals hagin pogut tirar endavant. Concretament, en aquestes dues edicions s’ha pogut executar la conversió de l’espai exterior de la llar d’infants en un pati educatiu, s’ha instal·lat una tirolina a Pineda de Bages, el gimnàs del camp de futbol compta amb un nou aparell per a la pràctica esportiva, aquest mes de març s’obre al públic un jardí de papallones per fomentar la biodiversitat d’aquests insectes, el municipi ja té instal·lades una cinquantena de caixes niu en el marc d’un projecte per fomentar la nidificació d’aus al municipi, s’estan finalitzant els treballs de senyalització de noves rutes pel municipi que conformaran l’anella verda de Sant Fruitós de Bages i ja està redactat el projecte de reforma que ha de dotar l’escola Monsenyor Gibert d’uns sanitaris nous.