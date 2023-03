Amb l’objectiu de tenir eliminat en menys d’una dècada (2032) l’amiant a Catalunya, la Generalitat ha presentat aquest migdia al Bages un pla dotat amb 40 milions d’euros pensat sobretot per a instal·lacions del sector productiu (activitats industrials, agrícoles i comercials), prioritzant aquelles que són petites explotacions familiars, sense tancar la porta a productors més grans. Un pla que subvencionarà de manera integral no només la retirada i tractament d’aquests amiants que son a moltes cobertes del país, sinó també la seva substitució, alhora, per pla fotovoltaiques d’autoconsum. Aquesta és una de les accions del Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant 2023-2032, que el Govern va aprovar dimarts.

Sota el nom d’«Amiant per plaques», es planteja com un «projecte estratègic» que incideix en dos fronts en paral·lel: el de la salut, per l’eliminació progressiva d’un material nociu, i el de la transició energètica, fomentant la implantació d’energies verdes (en aquest cas la solar) i la producció en autoconsum. El pla l’ha presentat aquest migdia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, davant d’un dels coberts agrícoles amb plaques d’uralita amb amiant de la finca del Mas El Terròs, de Sant Vicent de Castellet.

La iniciativa cobrirà el 100% de la despesa de cadascuna de les actuacions que s’acceptin sense un topall econòmic. És a dir, la retirada (que realitzen empreses especialitzades), transport i tractament de les peces de fibrociment, i la instal·lació, en el seu lloc, de les plaques fotovoltaiques. Es tramitarà a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el director de la qual, Isaac Peraire, era present també a la presentació i concretava que es preveu aprovar les bases de la convocatòria i obrir-la a la tramitació de sol·licituds al llarg del proper mes d’abril, i que els expedients es resolguin cap a la tardor, en un sistema de concurrència competitiva, de manera que a final d’any els propietaris ja coneguin si la seva petició ha estat acceptada. A partir de llavors tindran 24 mesos de termini per materialitzar el canvi.

El president de la Generalitat ha detallat que el Govern ha engegat diverses accions en paral·lel en el combat contra el fibrociment. Una d’elles és l’elaboració d’un cens, amb el suport de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (a partir d’imatges aèries), que ha de permetre saber amb aproximació quina quantitat de llocs tenen amiant i, per tant, quin és el repte. A més, en paral·lel al que es presentava aquest divendres s’ha posat en marxa també un altre pla, dotat amb 10 milions, en aquest cas per a la retirada d’amiant per a particulars i edificis residencials.

Aragonès destacava aquest doble vessant del nou pla, que a banda d’incidir en un aspecte que afecta la salut, «incideix en la democratització de l’accés a l’energia». En aquest sentit, destacava que «és una nova aposta per fer el camí de la transició cap a energies sostenibles, i alhora en la reducció d’aquests costos energètics, que al mateix temps ha de contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses». I subratllava la importància d’un pla que «vol sobretot que hi puguin accedir explotacions petites, familiars, perquè sabem dels esforços que requereixen per tirar endavant, i perquè son activitats molt lligades a l’entorn».

Per la seva part, la consellera Teresa Jordà deia que amb accions com aquesta «garantim la generació d’energies verdes allà on semblava difícil arribar-hi. Permet fer un model energètic més democratitzat, empodera la ciutadania, genera estalvi econòmic i ajuda a la baixada de preus».

En aquests moments no se sap quantes empreses s'hi podran acollir, ja que s'està fent el cens de totes les cobertes d'amiant que hi ha a Catalunya però aquest treball encara no ha finalitzat. En tot cas, Jordà ja ha avançat que segur que aquests diners no cobriran tota la demanada i, per tant, s'hauran de fer noves convocatòries.

El Pla global ha de permetre assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans de l’any 2032 i es basa en 21 actuacions organitzades en quatre àmbits: identificació, retirada, prevenció i nou marc normatiu.