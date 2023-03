La Generalitat de Catalunya invertirà 50 milions d’euros per descongestionar el trànsit a la carretera C-55, que connecta el Bages amb el Baix Llobregat. El pla preveu la construcció d’un tercer carril, en sentit nord, entre Sant Vicenç de Castellet i la ronda de Manresa i d’una variant de caràcter urbà a Castellgalí.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, destaca que el Govern, els ajuntaments implicats i el Consell Comarcal del Bages han trobat “una solució esperada, i de manera molt àmplia, per a resoldre una situació complexa que feia massa anys que durava”.

Intervenció respectuosa amb el medi ambient

Segons el conseller Fernàndez i Olivares, aquesta actuació “és respectuosa amb l’entorn i compatible amb l’escenari que vivim de canvi climàtic”. De fet, la Generalitat calcula que el pla suposarà un estalvi en emissions de 277 tones de CO2 anuals. Les intervencions del Govern a la C-55 en els últims anys han incidit en la millora de la seguretat viària i ara la següent prioritat és aconseguir la fluïdesa en el trànsit.

Els episodis de congestió es concentren principalment en el sentit nord de la C-55, en el tram de via comprès entre la incorporació de la C-16 i l’inici de la travessera de Castellgalí, inclòs l’accés des de Sant Vicenç de Castellet. Aquests episodis tenen lloc en hora punta, matins laborables de les 7:45 h fins a les 9 h, i també els divendres a la tarda entre les 17 i les 19 h. En sentit sud, les retencions són ocasionals.

Segon carril en sentit nord

Per aquest motiu, s’aposta per la construcció a la C-55 d’un segon carril continu, en sentit nord, des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa i d’una variant a Castellgalí de caràcter més urbà. El Departament ja ha impulsat la redacció dels estudis del tercer carril des de Castellgalí i Manresa i la variant, amb la voluntat de licitar-ne les obres el 2025. A més curt termini, licitarà aquesta primavera les obres del carril addicional fins a Castellgalí, que es construirà allargant la incorporació de Sant Vicenç de Castellet.

En paral·lel, Territori té programat iniciar enguany les obres d’altres actuacions, valorades en 13 milions d’euros, per afavorir les condicions de seguretat i fluïdesa a la carretera, com el tercer carril sentit sud Castellbell i Vilar – Monistrol, la millora de la seguretat viària en el tram Olesa de Montserrat – Collbató o la passarel·la sobre la ronda de Manresa al polígon Bufalvent.

Aquestes actuacions s’emmarquen en una proposta de millores al corredor de la C-55 des d’Abrera fins a Súria, que suposen una inversió al voltant dels 130 milions d’euros en els pròxims anys.

35 M€ en seguretat viària a la C-55

D’altra banda, la Generalitat ha destinat més de 35 milions d’euros en els últims anys per afavorir la seguretat viària al corredor de la C-55, amb actuacions que han contribuït a reduir els accidents greus i mortals. Aquesta carretera registra més de 25.000 vehicles diaris i el tram entre l’enllaç amb la C-16 a Sant Vicenç de Castellet i Manresa és el més carregat, amb uns 33.000 vehicles al dia.

Les obres que s’han dut a terme fins ara, com la configuració d’un tram seguint el model 2+1, han contribuït a reduir l’accidentalitat mortal i greu. A més, el Govern aposta per una política de descomptes en els preus del peatge de la C-16 per a promoure l’ús de l’autopista, una via amb més prestacions i que registra un trànsit menor que la C-55