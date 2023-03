L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil disposa d’un nou local adequat a les seves necessitats a Sant Joan de Vilatorrada. Fins ara, compartien local amb la Creu Roja, però amb la nova inauguració l’associació podrà utilitzar un espai propi.

“Feia anys que reivindicàveu un espai propi i per fi s’ha aconseguit", apuntava l'alcalde de la població, Jordi Solernou. Definia l'associació com "un equip de voluntaris i voluntàries compromesos amb la societat i amb una forta voluntat de servei i vocació”, i es felicitava pel fet que a partir d'ara tinguin un equipament propi per desenvolupar la seva activitat. Per la seva banda, el responsable de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de Vilatorrada, Xavier Huertas, en l'acte d'inauguració agraïa a l’Ajuntament i a la tècnica responsable per la feina feta i pel fet de poder disposar del nou local. No obstant això, la menció especial va ser per a tots els voluntaris: “Servim al municipi de forma desinteressada i això és possible gràcies a la vostra empenta i ganes de participar de forma activa en el nostre municipi”, assegurava.