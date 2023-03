ICL assegura que el parc solar del Fusteret de Súria no n’interferirà la restauració

El parc fotovoltaic que l’Ajuntament de Súria promou en col·laboració amb ICL al runam del Fusteret i que va fer públic divendres passat serà una realitat el 2024 i ocuparà una superfície de 4.386 metres quadrats. S’ubicarà al que es coneix com el salí vell (la més propera al barri de Joncarets), tant pel fet que és la més antiga del dipòsit com perquè es troba ubicada al sud-oest (de cara a Manresa) per un màxim aprofitament de la trajectòria del sol. Son alguns dels aspectes que es van detallar i afegir en la presentació pública que en van fer conjuntament representants del consistori, de l’empresa i de la Diputació de Barcelona (que és qui aportarà la major part del pressupost mitjançant una subvenció d’1,2 milions d’euros).

Un acte en què el representant d’ICL, el director de Sostenibilitat i Medi ambient, Lluís Fàbrega, va assegurar que tot i que la cessió del terreny (i, per tant, la vida útil mínima del parc) és per 25 anys, «el programa de restauració del runam es complirà tal com està previst». Fàbrega va destacar l’acord amb l’Ajuntament surienc i el projecte endegat pel consistori a partir d’aquesta entesa com a «exemple de col·laboració público-privada, que podem extrapolar a altres municipis». En aquest sentit, i preguntat sobre si s’ha fet algun pas més en la idea de construir un gran parc solar al vessant sud del runam del Cogulló de Sallent després que al desembre s’aprovés la modificació del Pla Director Urbanístic de la Mineria que des de llavors permet l’ús dels dipòsits per a la instal·lació d’energies renovables, Fàbrega va respondre que «hi ha hagut converses». Cal recordar que l’Ajuntament sallentí, governat per ERC, s’ha mostrat obert a la proposta, posant com a condicions principals que el projecte no encalli la retirada i restauració del runam i que la instal·lació reverteixi en poble, com seria el cas del d’ara presentat a Súria.

Aquest parc fotovoltaic (el del Fusteret), del que Regió7 ja en va donar els detalls principals divendres passat, ha d’estar acabat al llarg de l’any que ve, ja que així un marquen les bases dels ajuts rebuts i farà que Súria sigui pioner en l’aprofitament d’un dipòsit salí per a aquesta funció i un dels primers de Catalunya en ser pràcticament autosuficient per cobrir energèticament les necessitats dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic. Segons càlculs que ha facilitat el consistori, estalviarà més de 340.000 euros anuals, «el que permetrà incrementar la capacitat de finançament i inversió municipal». A més, es complementarà ara amb d’instal·lacions solars al pavelló d’esports i a l’escola Francesc Macià. La posada en marxa d’aquests projectes generarà una energia d’1.307.000 kWh anuals.

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, va explicar que el projecte del dipòsit salí vell permetrà convertir «un passiu» com el dipòsit salí vell «en un actiu» que beneficiarà tot el municipi, ja que l’estalvi generat augmentarà de forma molt important la capacitat d’inversió de l’Ajuntament. Albert Coberó va afegir que el projecte del parc solar serà pioner a Catalunya i «pot servir d’exemple per a altres actuacions futures». Albert Coberó va remarcar que en l’actual mandat municipal ja s’han fet passos importants per resoldre «el dèficit d’energies sostenibles que teníem», amb la renovació dels punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia LED i la instal·lació de plaques solars a l’escola Salipota, també amb el suport de la Diputació.

El diputat d’Acció Climàtica de la Diputació, Xesco Gomar, va manifestar que el projecte del parc solar municipal convertirà Súria en «un punt de referència», convertint l’espai del dipòsit salí vell en una «oportunitat» per generar energia verda. I va posar sobre la taula l’oportunitat de poder destinar part de l’excedent generat a ajudar a combatre els casos de pobresa energètica.

Per la seva banda, el director de sostenibilitat i medi ambient d’ICL, Lluís Fàbrega, va expressar la satisfacció de l’empresa minera per col·laborar en què «Súria sigui el primer municipi de certa entitat de Catalunya que sigui autosuficient» en consum elèctric públic, i va destacar aquesta col·laboració público-privada que l’empresa vol seguir practicant en el futur.

El 90% del cost cobert amb ajuts

I és que, tal i com va explicar ja Regió7, la nova planta de generació fotovoltaica s’instal·larà en un extrem del runam del Fusteret, el que es coneix com dipòsit salí vell, en el marc d’un conveni que l’Ajuntament i l’empresa minera ICL (propietària de l’emplaçament) signaran per a la cessió gratuïta d’aquest espai per 25 anys. El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Súria i el parc solar municipal constarà de 2.048 mòduls fotovoltaics. Segons els càlculs, en aquests vint-i-cinc anys de vida útil l’Ajuntament podria estalviar més de 8,5 milions d’euros gràcies al funcionament de la instal·lació.

La posada en marxa dels dos projectes comptarà amb ajuts econòmics de la Diputació, que cobriran el 90% de la inversió prevista. Els pressupostos dels projectes de parc solar del dipòsit salí vell i de les instal·lacions solars del Pavelló i de l’escola Francesc Macià són, respectivament, d’1.350.086,32 euros i de 145.187 euros. El funcionament d’aquests projectes fotovoltaics estalviarà unes emissions de 628.667 kCO2.