Aquest diumenge obrirà portes al Bages una nova instal·lació de pàdel indoor, amb el nom de Rpadel Indoor Club. En concret, es troba situat a Sant Fruitós, al polígon industrial de la Carretera de Berga. Es tracta d’una instal·lació de 3.920 metres quadrats amb una espectacular estructura exterior que, segons els seus promotors, està dissenyada per «oferir als amants del pàdel un lloc d’alta qualitat on poder gaudir d’aquest esport». Disposa de 7 pistes amb gespa artificial, una de les quals és una pista central amb graderies amb 68 seients. Totes les pistes estan il·luminades amb llums LED. Es podrà fer la reserva de pistes a través del software Matchpoint.

Els promotors en destaquen també que disposa d’un sistema de recirculació i regeneració d’aire farà baixar la temperatura fins a uns 7 graus en condicions de calor. També hi hau un restaurant, Warmup, amb capacitat per a 100 comensals, i una zona chillout per a 50 persones, que a més disposa d’un parc infantil.

En l’acte inaugural d’aquest diumenge hi ha programats dos partits d’exhibició. Un de femení, amb Sara Pujals, Marina Guinart, Sandra Bellver i Lara Arruabarruena; i un altre de masculí, amb Dani Ollé, Roger Arumí, Ferran Insa i Joaquim Florensa. El primer començarà a les 5 de la tarda, i el segon a 2/4 de 7.