Conèixer els antics oficis de Navarcles, saber la història de Sant Benet i sobretot, gaudir de les actuacions culturals són algunes de les activitats que es poden fer a la Fira Monacàlia que se celebra aquest cap de setmana al centre del municipi de Navarcles en honor a la fundació del monestir de Sant Benet el segle X i a l'Abat i tots els vincles amb el poble de Navarcles.

Una de les principals novetats de l'edició d'enguany és el reforç que s'ha fet de totes les activitats culturals que es duen a terme des de les entitats municipals. L'alcaldessa del poble, Alba Pérez, ha fet saber que aquest any el consistori s'ha centrat a fer que "la cultura estigués present en tota la fira i en tot moment". El matí d'avui dissabte aquesta proposta s'ha complert al peu de la lletra perquè hi havia espectacles musicals, de teatre i dansa per tota la zona que ocupava la fira.

En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica, Ernest Larroya, ha volgut destacar la implicació d'entitats locals i un centenar de voluntaris, que segons el regidor, "són els qui fan que la fira més important de Navarcles sigui possible". Una altra de les novetats més importants ha estat la localització, la fira s'ha situat al voltant de l'Ajuntament perquè és un entorn pla amb l'objectiu que "sigui accessible per a tothom" segons explica el regidor.

Una de les entitats que ha format part de la fira és l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa, que col·labora fent petites representacions d'escenes relacionades amb Sant Benet entre les paradetes de la fira. Una de les estudiants que hi ha participat, Gemma Rodríguez, ha fet una valoració molt positiva de l'experiència perquè "permet representar al carrer ii tot es fa molt més dinàmic".

A la plaça de la Vila hi ha representacions cada mitja hora a càrrec del grup de teatre de Navarcles. Hi fan tres escenes independents: una que representa la dependència que Navarcles tenia del monestir de Sant Benet durant l'època medieval, la segona que representava la prohibició del carnaval per part de l'església i per últim es representa el casament entre els fundadors de Sant Benet. Àngel Pladellorens és un dels actors principals i pensa que "és molt important fer poble a través de les activitats culturals i les fires locals".