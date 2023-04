Sallent ha declarat l'antiga fàbrica Cal Sala com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Així ho va aprovar el darrer ple municipal, amb l'objectiu de protegir aquest edifici i garantir-ne la preservació.

I és que, donada la seva importància històrica i cultural, el consistori vol treballar en la conservació i el manteniment de la fàbrica. És per això que, gràcies a la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local, es podrà accedir a ajuts i subvencions per tal de dur-hi a terme actuacions diverses i poder-li donar la màxima majestuositat possible, segons apunten fonts municipals. La regidora de Turisme de l'Ajuntament, Neus Solà, explica que la prioritat “és reformar la teulada i tots els ornaments de la façana”, perquè el seu deteriorament "és evident".

Pel que fa als usos de l’edifici, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, explica que la prioritat del govern municipal és iniciar les negociacions amb la propietat de l’edifici, l'Incasòl, amb la intenció de mantenir-hi les mateixes funcionalitats que ja té actualment, com són la d'un espai per a la brigada municipal i serveis, una altra part destinada a emmagatzematge i un espai de treball dels Amics de les Enramades per engalanar els carrers i places per les festes de corpus.

L'antiga fàbrica de Cal Sala es troba situada al passatge Martí Arau, i és un important conjunt ubicat al nucli urbà de Sallent, dins el perímetre de la muralla del segle XIV. La nau de la fàbrica, que és considerada com la part principal de l'edifici, és una de les estructures més característics del municipi. La seva data se situa a començament del segle XX, tenint en compte que a la façana hi consta un gravat de l’any 1903.