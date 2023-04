El departament de Salut ha assegurat que no hi haurà una organització empresarial pròpia per gestionar el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santpedor coincidint amb la creació d'una nova Àrea Bàsica de Salut (ABS). El departament té la intenció de dividir l'actual ABS Sant Fruitós, Navarcles i Santpedor, en dues: per una part Navarcles i Sant Fruitós de Bages i per una altra Santpedor i Castellnou. "No hi ha previst en cap forma jurídica un procés de privatització d'aquest equip", asseguren fonts del departament. El sindicat la Intersindical va donar a conèixer dissabte que la seva preocupació i les mobilitzacions convocades tenen a veure amb el coneixement que té d'una voluntat del departament de creació d'una Entitat de Base Associativa, que formaria el mateix personal sanitari del centre previ acord, però el departament ho desmenteix amb rotunditat.

L'Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública de la Generalitat, és qui gestiona actualment aquest àrea bàsica i qui l'ha de gestionar en un futur, segons les mateixes fonts. L'equip d'atenció primària de Santpedor ha de preparar una proposta d'organització interna per quan sigui ABS, un treball que es troba "en fase embrionària", segons de departament, i que ha de fer que "els equips treballin de manera més autònoma i amb més capacitat de decisió", però assegura el departament que la proposta no sortirà dels límits que fixa l'ICS. Es tracta d'"una organització dels equips per tal de garantir i millorar la cartera de serveis que ofereixen i que no es reduirà, en tot cas s'ampliarà", segons els portaveus del departament. Els mateixos treballadors sanitaris a Santpedor havien expressat la voluntat de fer canvis en l'organització per tal de guanyar fidelització de professionals i evitar les continues rotacions que hi ha actualment. La directora de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya central, la doctora Anna Forcada, i la delegada territorial del Departament de Salut, Alba Oms, han de mantenir dimarts al migdia una reunió amb els representants sindicals de la Junta de Personal per explicar directament per on passa el procés de Santpedor, que el departament indica que es proposa que sigui pioner al país, però sempre com a servei prestat des de l'administració pública. La Intersindical manté la mobilització per dimarts a 2/4 de 2 del migdia al CAP de Santpedor. Abans haurà participat a la reunió amb Forcada i Oms.