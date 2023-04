Lluint les millores que s’hi han dut a terme aquest darrer any i amb la mirada posada en la celebració dels 75 anys de l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu l’any vinent, el santuari de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada, ha celebrat el tradicional aplec del dilluns de Pasqua. Centenars de persones han fet cap al santuari, des de primera hora del matí i fins a la tarda, per participar a les activitats previstes al llarg de tota la jornada.

Durant tot el dia, els camins que porten a Joncadella han sigut un anar i venir de persones que en cotxe, a peu o en bicicleta s’hi han acostat per participar a l’aplec que cada dilluns de Pasqua omple el santuari de la patrona del Pla de Bages. La jornada ha començat de bon matí amb el repic de les campanes que els Amics de Joncadella van recuperar l'any passat després que el seu so es perdés per la guerra civil. La gran afluència de públic, sobretot al migdia, ha omplert tots els aparcaments habilitats i els cotxes han hagut d’estacionar als camins de l’entorn del santuari bagenc.

Després de l’esmorzar, l’església s’ha omplert a vessar durant la missa que ha presidit mossèn Manel López i que ha comptat amb els cants, i posteriorment un concert, de la Coral Romança, dirigida per Belén Barnaus i amb el pianista Marc Pusó. A la sortida, els assistents han rebut un ramell de farigola i han pogut gaudir dels balls de l’Esbart La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada. Ja a la tarda, hi ha prevista la pregària mariana i, tot seguit, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa.

El president dels Amics de Joncadella, Josep Maria Coll, mostrava la seva satisfacció per l’elevada participació que ha tingut l’aplec la qual cosa ha assegurat «és un bon símptoma i ens engresca en els preparatius que a partir d’avui comencem per a la celebració dels 75 anys de l’entronització de la Mare de Déu». Segons Coll, l’associació està preparant un extens programa d’actes que començarà a partir d’ara i culminarà en el proper aplec, que tindrà lloc l’1 d’abril del 2024, amb una jornada festiva on destacarà l’arribada de la Verge en processó. Les activitats previstes durant l’any marià es faran extensives a totes les entitats, confraries i parròquies de Manresa i la comarca «perquè la Mare de Déu és la patrona del Pla de Bages i volem que sigui una celebració participada pel màxim de gent possible». Per aquest motiu, l’any vinent es preveuen activitats cada dissabte i diumenge.

Durant l’aplec també s’han pogut lluir les darreres remodelacions que s’han fet en el marc del procés de rehabilitació del temple, que va tenir un punt culminant amb la recuperació de les campanes ara fa un any. Els darrers treballs que s’han dut a terme s'han centrar en la restauració de l’altar de la Mare de Déu del Roser, que es va inaugurar fa un mes, i ara ja s’ha posat en marxa la millora de l’altar de la Puríssima. Posteriorment, serà el torn de l’altar de Sant Antoni Abat, Sant Isidre i Sant Antoni de Pàdua. Tot plegat, amb l’objectiu que el temple pugui lluir amb tot el seu esplendor en la celebració de la gran fita prevista per d’aquí a un any.