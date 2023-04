Manresa ha tingut un 40% menys de pluja de l’habitual l’últim mig any, i Berga un 50%

Els ruixats d’aquesta setmana en alguns punts de les comarques centrals pràcticament no han servit ni per maquillar el dèficit de pluges que acumula el territori, i que ha estat especialment acusat en l’últim mig any. Observatoris com el de la Culla de Manresa han registrat des de la tardor fins ara pràcticament un 40% menys d’aigua del que pertocaria, i la situació encara és més greu a Berga, on en aquest mateix període ha plogut la meitat del que seria habitual, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

Si s’observa l’evolució de les precipitacions en els últims 60 anys (des del 1963), d’octubre a març a Manresa cauen 251 litres de mitjana, i a Berga la xifra puja fins als 305. Però aquesta vegada els registres s’han quedat especialment curts, amb 151,3 litres acumulats a Manresa (-39,7%) i 154,4 a Berga (-49,5%). A la capital del Berguedà la sequera s’ha intensificat sobretot aquests darrers mesos, fins al punt que ha invertit la situació respecte altres indrets com Manresa, que fins a la tardor estaven pitjor que Berga quant a la falta de pluges. Ho indiquen les dades de l’últim any (d’abril del 2022 a març del 2023), en què el dèficit pluviomètric a Manresa ha estat de l’ordre del -30%, mentre que el de Berga s’ha quedat al -22% (vegeu més detalls a la infografia) perquè durant la primavera (i sobretot durant l’estiu), la manca de precipitacions no va ser tan acusada. I el mateix passa si es té en compte la precipitació acumulada en l’any natural (de gener a desembre). En aquest cas, si Manresa acumula dos anys seguits de pluja per sota de la mitjana, a Berga l’any 2021 encara hi va haver superàvit. La mitjana anual de pluja a Manresa és de 535 litres, i tant el 2022 (que en van caure 396,1) com el 2021 (se’n van registrar 283,9) la pluja va ser molt inferior, mentre que a Berga en tot l’any passat van caure 738,2 litres respecte els 834,6 de mitjana (un 11,5% menys). El dèficit més acusat d’aigua que hi ha hagut aquest darrer mig any a Berga aproxima ara la capital del Berguedà a la situació de forta sequera que pateix el nord de la comarca, just a la capçalera del riu, i que per ara no arreglen les minses precipitacions d’aquests darrers dies.

Per sobre la mitjana, en casos comptats

Tot i la situació especialment dolenta des de la tardor, el dèficit de pluja ha estat pràcticament sostingut durant els darrers dos anys, amb tan sols alguns pics de precipitació que han situat els registres mensuals per sobre de la mitjana.

A Manresa, en els últims 24 mesos des de l’abril del 2021 fins ara, tan sols n’hi ha hagut 7 en què ha plogut més de l’habitual, i a Berga n’han estat 6. A la capital del Bages destaca en positiu el juliol de l’any passat en què pràcticament es va doblar la quantitat de pluja (amb 59,8 litres respecte els 30,3 de mitjana), i en canvi, ha estat especialment sec aquest març, en què no ha caigut ni una gota dels prop de 46 litres que es registren de mitjana (això no passava des del 1994 en un mes de març), i també els tres mesos d’hivern de l’any passat (amb dèficits per sobre del 90%), o l’últim gener, en què va ploure un 85% menys de l’habitual i tan sols es van registrar 4,8 litres.

A la capital del Berguedà s’ha donat una situació semblant, i amb una certa coincidència entre mesos secs i plujosos, si bé des de la tardor la falta de pluja s’ha notat més fort que a Manresa. Després d’uns registres per sobre de la mitjana tant a l’agost (+59%) com al setembre (+62,9%), a partir de l’octubre i fins ara, el dèficit de precipitacions ha estat continuat, i especialment notable (com a Manresa) aquest març, en què tan sols han caigut 1,8 litres respecte els 50,3 de mitjana. També han estat molt escassos el gener d’enguany i el de l’any passat, amb un període especialment sec que ja s’arrossegava des del desembre. A l’altre extrem destaquen els 247 litres del setembre del 2021 (el triple que la mitjana del mes), els 173,2 que havien caigut a l'abril (més del doble de l’habitual), i 114,5 del març d’ara fa un any (també més del doble).

L’abril, molt escàs

En plena primavera, l’escassetat de pluja continua sent la tònica dominant en el que portem d’aquest mes d’abril que, per ara, està sent un dels més secs, i amb escreix, dels últims anys. Fins ahir, a Berga havien caigut 10 litres d’aigua, concentrats bàsicament amb els ruixats de dilluns (7,6 litres), mentre que dimarts en van caure 2, i divendres de la setmana passada es van registrar 4 dècimes, segons l’AEMET. A Manresa la precipitació pràcticament ha estat inapreciable, amb tan sols 6 dècimes dimarts.

Tant en un cas com en l’altre, per trobar unes xifres tan baixes durant un mes d’abril, ens hem de remuntar fins a l’any 2005. A Berga fins i tot ha plogut lleugerament més perquè aquell any van caure 9,6 litres en tot el mes, quan la mitjana és de 80,1. A Manresa es van registrar 4,1 litres d’una mitjana de 53,6.