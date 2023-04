El proper dissabte 6 de maig, en el marc del Santpedor en Flor, l’Ajuntament de Santpedor oferirà visites teatralitzades a la Vila Medieval. Es faran dues sessions, a les 10h i a les 11.30h. Per participar-hi s’ha de fer una inscripció previa gratuïta a través de la web municipal i les places són limitades.

Es tracta d’una visita teatralitzada de la mà de la família Perellós. El fil argumental parteix d'un fet real que va succeir l'any 1381: Francesc de Perellós i Constança de Pròixida van comprar Santpedor al rei Pere III. A partir d'aquí, es crea una història de ficció en què els personatges arriben a la vila per prendre'n possessió, però es troben que han fet un salt en el temps fins al 2023. Al llarg de la visita, el públic els acompanyarà pels diferents indrets de la vila medieval, on explicaran com eren aquests mateixos llocs a la seva època, fa més de sis segles.

La visita s’engloba dins la iniciativa de les regidories de turisme i patrimoni de donar a conèixer els atractius del poble a través del servei regular de visites i rutes guiades dels elements patrimonials, naturals, històrics i emblemàtics de Santpedor.

Ornamentació en espais interiors

Santpedor reviurà el proper cap de setmana 6 i 7 de maig la fira Santpedor en Flor, aquesta vegada amb ornamentacions florals principalment en espais interiors, on conviuran flors, art i emocions. L’edició d’enguany del Santpedor en flor convida a mirar cap endins, on es mouen les emocions i els sentiments i per això les ornamentacions florals estaran principalment en espais interiors que es podran visitar durant tot el cap de setmana: Cal Bosch, la Rectoria, l’Església de Sant Pere, el pati de Cal Clarassó, els arcs de la plaça Gran U d’Octubre i Cal Ballaró.

El programa d’actes inclou activitats al carrer durant tot el cap de setmana, visita oberta als espais florals i un paper molt rellevant de les entitats del poble. Dissabte al matí hi haurà el mercat de proximitat a la plaça Gran U d’Octubre, amb una parada de planta i flor i amb l’actuació musical de la cantautora santpedorenca Anaïs Vila. Durant el matí es podrà gaudir de l’espectacle de l’Escola de Dansa de Castellnou; i al vespre la CUSA organitza a la plaça Gran la Fira del Tast i el Got.

Diumenge està previst un cabaret de circ i la cercavila d’entitats de cultura popular pels carrers del barri antic, i per tancar el cap de setmana, el primer concert del Cicle Convent, amb Celeste Alias al Convent de Sant Francesc. El divendres 5 de maig s’ha programat a La Nau la prèvia a l’inici de la fira, amb l’espectacle ‘Éssers humans i altres monstres dels voltants’, de la companyia La Cervical, dins el circuit de preestrenes de Testimoni Escènic.

Els balcons de les cases tornaran a omplir-se de color amb el concurs de balcons florits, amb inscripció prèvia a l’Ajuntament fins al 5 de maig, i amb tres premis de fins a 150€. Del 3 al 6 de maig, des de l’oficina de reciclatge es farà un any més l’entrega de la flor als santpedorencs i santpedorenques com a mostra d’agraïment pel seu compromís amb el medi ambient i el reciclatge.