Eleccions municipals a Súria: La batalla pels equipaments polaritza el mandat

El resultat de les eleccions municipals de Súria hauria de ser el desllorigador de la polèmica pendent de resoldre sobre la ubicació de la nova biblioteca i la idoneïtat de construir un centre de dia per a la gent gran. Els dos projectes estrella d’aquests quatre anys s’han convertit en una llosa que ha mantingut govern i oposició en peu de guerra, i que l’executiu, integrat pel PSC i els independents GIIS, han vist frustrats a partir de mig mandat per la pèrdua de la majoria que tenien.

Des que van assumir el govern el 2019, PSC i GIIS sempre han defensat la necessitat de crear un nou centre per a la gent gran denominat Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) a l’edifici de Cal Pau, amb previ enderroc (que ja s'ha fet), i d’ubicar l’altre gran projecte pendent, la nova biblioteca, al solar de l’antic Cinema Califòrnia. Una proposta que trenca amb la intenció d’ERC, Junts i els independents aiS, que en l’anterior mandat van elaborar un avantprojecte pensant de situar la nova biblioteca a Cal Pau (i no al Califòrnia), mentre que en cap moment es va parlar del SAIAR.

En aquests quatre anys, cap dels partits no s’ha mogut de la seva postura, però la del govern es va veure debilitada a mig mandat amb un trencament entre els dos socis i la sortida del GIIS, que deixava el PSC en franca minoria amb 4 regidors de 13. Va ser una sortida temporal perquè dos mesos més tard el GIIS s’hi va tornar a integrar, però el seu líder, Pere Requena, havia deixat del grup i va passar com a no adscrit. En aquests dos anys, i amb Requena de costat, l’oposició ha fet valer la seva majoria i ha impedit que l’executiu pugui completar el procés per fer realitat els dos projectes. Li ha demanat que els aturi per repensar-los i arribar a un consens, que fins ara no ha estat possible. Mentrestant, es podrien perdre algunes subvencions rebudes pels dos projectes però condicionades a la seva execució a curt termini.

Vista la situació i sense que ningú ho plantegi obertament, aquests comicis es presenten com un referèndum que doni lloc a una correlació de forces capaç de fer decantar definitivament la balança, tot i que no serà fàcil tenint en compte que la partida es reprendrà pràcticament amb els mateixos protagonistes. Pel bàndol del govern, tant l’alcalde, Albert Coberó, com l’actual líder del GIIS després de la sortida de Requena, Maria Alba Santamaria, es tornen a presentar. I per part de l’oposició, hi ha canvis estructurals però no de lideratges, tret de Pere Requena que deixa la política. I és que desapareix l’històric grup independent aiS, que encapçalava Carme Besa, però no plega sinó que es passa a Junts per Súria i precisament en liderarà la llista per sobre de la seva actual única regidora, Mireia Enfedaque, que va de número 6. I pel que fa a ERC, el partit torna a confiar en Marta Viladés. L’únic actor ara absent i que podria entrar en joc és la CUP, que ja es va presentar el 2019 sense obtenir representació, i ara ho torna a provar amb el nom de Fem Súria, que encapçala Selene Moreno.

El POUM i la recollida selectiva, sobre la taula

Al marge del debat sobre la biblioteca i el SAIAR, aquest mandat es tancarà amb altres qüestions sobre la taula que queden pendents de resoldre en el proper mandat. Destaca la implementació d’un nou sistema de recollida selectiva, de la qual cosa ja es parlava amb l’anterior govern i que encara no s’ha acabat de definir. La idea inicial era el sistema porta a porta, que s’hauria descartat a favor d’un nou model basat en el sistema de contenidors intel·ligents, que s’obren amb una targeta individualitzada i que ja han aplicat altres municipis de l’entorn, però que per ara no té data. També hi ha pendent l’aprovació del nou planejament urbanístic, que en aquest cas ja està en marxa i se n’ha aprovat l’avanç, amb la intenció de tenir el definitiu al llarg dels propers quatre anys.

Precisament l’urbanisme ha estat, un dels àmbits on més s’ha incidit en aquest mandat, amb un pla de millora dels polígons industrials, amb reformes executades al Poble Vell o als barris de Sant Sebastià i Sant Jaume (amb un centre social inclòs), l’adequació de parcs infantils, la nova rotonda d’accés pel sud i el pàrquing de can Reguant, o l’arranjament del castell i l’església del Roser. Una altra fita aconseguida recentment ha estat l’obertura del Museu de la Mineria.