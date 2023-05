El col·lectiu de professionals dels Serveis Socials de diferents municipis, serveis i entitats de la comarca del Bages han mostrat, a través d’un comunicat, la seva «indignació» per les declaracions realitzades pel candidat de Junts despertem Artés, Josep Antoni Rescalvo, en un vídeo difós per les xarxes socials, on insinua que la treballadora social de l’Ajuntament d’Artés «fomenta l’ocupació i la delinqüència al municipi».

El comunicat fa referència a un vídeo d’Instagram on Rescalvo afirma que a Artés «hi ha més de 500 ocupes» i que «de cada 10 artesencs un és ocupa». Assegura també que el municipi «se situa al top 3 en percentatge d’ocupació de tot el Bages per culpa de l’efecte crida que han fet». En aquest sentit, el candidat de Junts es pregunta: «per què això no passa en altres poblacions, no serà que han facilitat massa les coses des de l’actual govern o des de l’actual treballadora social?».

Aquestes declaracions han despertat la indignació del col·lectiu d’educadors i treballadors socials de la comarca que manifesten que «els Serveis Socials no fomentem en cap cas l’ocupació» i que han de donar «respostes a mancances estructurals com a conseqüència de les polítiques emprades a nivell estatal i autonòmic, en matèria d’habitatge». En la mateixa línia, el comunicat afegeix que «cap dels nostres Ajuntaments té competència a nivell d’habitatge», però si que estan «obligats a donar resposta a les situacions de greu vulnerabilitat com a conseqüència de la manca d’habitatge».

Els professionals lamenten que «el nostre dia a dia es posar ‘tiretes’ a situacions molt greus, sense els recursos adequats ni els mitjans necessaris, fet que ocasiona un important malestar en el col·lectiu». Per tot plegat, consideren que les declaracions del candidat de Junts a Artés són «del tot incorrectes i inapropiades fruit del desconeixement del treball que es realitza diàriament al serveis socials». Per aquest motiu, conviden a Rescalvo «a reconsiderar les seves declaracions».

En la mateixa línia, el sindicat CCOO, majoritari a l’Ajuntament d’Artés, ha expressat la seva «profunda preocupació» per les expressions del candidat de Junts. En un comunicat, el sindicat denuncia «falses acusacions dirigides a una persona, i voluntat de contagiar una por irracional a la població per esgarrapar uns quants vots des d’una falsedat política molt evident».