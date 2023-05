ERC reclama al Senat que s’acceleri el pas soterrat a l’estació de Sant Vicenç

«Vostè parla de signar convenis. Però si per firmar un conveni entre Adif i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per fer-hi un pas soterrat a l'estació portem tres anys d'anuncis, tres anys d'espera i tres anys d'insistència». Amb aquestes paraules s’adreçava aquesta setmana la senadora bagenca per ERC Mirella Cortès a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per posar de manifest la lentitud amb què s’està avançant per fer possible aquest projecte, que es va presentar el febrer passat al consistori. La intervenció de Cortès s’emmarcava en la crítica que els republicans estan llançant aquests dies pels problemes creixents a la xarxa de Rodalies i la seva gestió, però alhora servia per posar sobre la taula aquest deute pendent amb Sant Vicenç.

Es tracta d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Estat per tal que el consistori oficialitzi la cessió dels terrenys que acolliran el pas i assumeixi el manteniment posterior. La previsió era licitar les obres aquest mateix any i adequar l’espai per als treballs per poder tenir acabat el projecte a mitjans del 2025, però no es pot fer el pas següent mentre no s’hagi rubricat aquest acord, que fa temps que s’espera.

I això malgrat el contingut del conveni està tancat i avalat per Adif, Renfe i el consistori, i que el febrer passat es va presentar el projecte de rehabilitació integral de l’estació de Renfe de Sant Vicenç, que inclou la construcció d’aquest pas soterrat que permetrà comunicar a peu les dues bandes del poble separades per la línia del tren. En aquella presentació, que va tenir lloc al consistori santvicentí per part del secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, i del subdirector de Passos a Nivell i Instal·lacions de Protecció i Seguretat de la Direcció General de Conservació i Manteniment d’ADIF, Roberto Muela, es va concretar ja que els treballs, quan s’iniciïn, tindran una durada de 20 mesos, amb una inversió global de 7,5 milions d’euros.

El projecte contempla la rehabilitació integral de l’edifici i de les andanes i la construcció d’un pas ciutat que ha de reforçar la seguretat de les persones usuàries i millorarà la mobilitat i els recorreguts a peu al municipi.

El futur pas, que enllaçarà el passeig Pau Casals i el carrer Mura, s’obrirà en un punt molt cèntric que permetrà anar d'una banda a l'altra sense necessitat de creuar per sobre les vies com passa ara amb els riscos que això comporta per als vianants. La nova infrastructura tindrà unes escales i un ascensor a l’accés nord, mentre que pel sud les persones usuàries hi accediran a través d’unes escales i una llarga rampa. En paral·lel, l’accés a l’estació quedarà centralitzat a través del vestíbul principal de l’edifici amb les mesures d’accessibilitat i de control pertinents.

Les obres també suposaran una millora del paviment de les andanes, que quedaran a nivell dels trens, i es renovarà tota la il·luminació, que serà de tecnologia LED. El projecte també contempla habilitar una zona de pàrquing dissuasiu.

Un intercanviador ferroviari

A banda de facilitar la mobilitat interna al municipi, el nou pas subterrani permetrà també apropar les dues estacions ferroviàries del municipi, la de Renfe i la de Ferrocarrils, entre les quals hi ha una distància de tot just uns 200 metres, però que en realitat estan més allunyades per la complicada accessibilitat que tenen actualment. Això permetrà convertir el municipi en un futur intercanviador ferroviari de la comarca, ja que que facilitarà la connexió entre la línia de Renfe, que enllaça el Bages amb Barcelona pel Vallès, i la de Ferrocarrils, que ho fa pel Baix Llobregat.