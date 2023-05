ERC Sant Vicenç de Castellet ha dissenyat un programa per al proper mandat que prioritza els equipaments, l'ampliació de serveis i les millores en la mobilitat, segons el partit, es vol posar l'accent "en la resolució de necessitats ciutadanes i la millora dels serveis per tal de seguir amb la transformació republicana iniciada aquests darrers anys, tot i la pandèmia".

Entre les propostes estrella que proposa hi ha l’execució del projecte de la piscina coberta i l’ampliació del gimnàs, per als quals es començarà en breu el concurs d’idees per a la seva redacció, i la implantació del servei de transport a demanda, del qual se n’està fent una prova pilot gratuïta per als majors de 65 anys. També destaca la municipalització de L’Esplai, amb l’objectiu de gestionar directament l’equipament i de la mà de l’Associació de la gent gran, i adequar dos terrenys per fer-hi aparcaments, un al costat del camp de futbol, via lloguer, i un altre al carrer Eduardo Peña, davant del monument de la Mare, que s’expropiarà, amb l'objectiu de "solucionar problemes en zones de manca d’espai per als vehicles i fer que es pugui accedir de forma fàcil al centre del poble des d’aquests dos punts".

Altres projectes que els republicans porten al programa són l’adequació de la zona verda davant del cementiri, programes de prevenció en acció social, més vídeo-càmeres de vigilància i seguir amb l’estabilització de tota la plantilla de l’Ajuntament.

La llista d’ERC és una barreja de persones que ja han governat aquest mandat i d’altres de noves que s’han unit al projecte republicà “compartint la il·lusió, el compromís i la responsabilitat que comporten fer un Sant Vicenç millor per a tothom”, explica l’actual alcaldessa i candidata, Adriana Delgado. Esquerra presenta “un equip fort i cohesionat, amb gent propera, humil, treballadora, compromesa i vinculada a entitats i la vida social i cultural del poble”, assegura.

Després d’un mandat excepcional, per la pandèmia i les seves conseqüències, ERC defensa haver afrontat totes les dificultats del moment i alhora tirar endavant projectes propis, com el talús de la Balconada i la zona grana. El partit sosté que vol mantenir-se a Govern i fer propostes ja encarrilades, com la museïtzació de Castellet, o de noves, com el cens d’habitatges buits, la rehabilitació de carrers o la millora de l’enllumenat.

“Davant de discursos demagògics i populistes, el projecte d’Esquerra per a Sant Vicenç és clar, és seriós i realista, amb propostes concretes, útils i possibles”, assegura Delgado, que afegeix que l’objectiu és “fer de SVC un poble millor per als seus ciutadans amb polítiques republicanes, transformadores, feministes, d’esquerres i democràtiques”.

L’acte final de campanya d’ERC tindrà lloc aquest dijous dia 25 de maig, a partir de les 19.30h a Cal Soler, pel risc de pluja, amb l’actuació musical del duo Jana i Joana, parlaments i sopar popular.