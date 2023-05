Els municipis que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus han reduït el 2,5% en dos anys (del 2020 al 2022) la quantitat de deixalles en general que generen. Però, a més, és encara més significativa la reducció del volum que va a parar a l’abocador de Bufalvent, que en relació al dos anys enrere és gairebé un 9% inferior, el que denota que, a banda de la menor quantitat generada, ha crescut el reciclatge i n’hi ha menys que tenen una vida útil finalista al dipòsit controlat. En concret, segons dades aportades pel Consorci, l'any 2020 els 35 municipis que agrupa i gestiona (els del Bages i una part dels del Moianès) van generar en total 91.837 tones de residus, de les quals 55.984 eren el que es qualifica com a resta (que no es reciclen). L'any 2022, en canvi, els residus totals han estat 89.482 tones, dels quals 50.858 tones son les que han anat a parar a l’abocador. A aquestes xifres, però, encara cal afegir-hi les de les deixalles recollides a través de les deixalleries, que fan que el percentatge de selectiva sigui encara més elevat.

Les xifres constaten una tendència creixent del reciclatge, que sobretot ve marcada per la implementació de nous models de recollida selectiva, cada vegada més estesos entre els municipis consorciats. De fet, hi ha grans diferències entre els que apliquen models com el porta a porta o el de contenidors tancats i els que mantenen els tradicionals contenidors d’aportació voluntària. I així ho indiquen les dades. Prenent de referència només la recollida condicionada per aquests sistemes (o sigui, sense comptar el material que es porta a les deixalleries), el Consorci va tancar l’any passat amb un 38% de recollida selectiva de mitjana, si bé aquesta xifra va augmentar fins al 71% en els municipis amb sistemes de recollida d’alt rendiment, mentre que en els restants es va quedar al 29%.

Al llarg de l’any passat es van apuntar als nous sistemes de porta a porta o contenidors tancats municipis com Sallent, Cardona, Sant Feliu Sasserra, el Pont de Vilomara o Fonollosa, que s’afegeixen a altres on ja fa temps que funcionen amb models d’alt rendiment, com Santpedor, Artés, Navarcles, Navàs, Avinyó o Balsareny, entre altres. Tanmateix encara hi ha municipis grans que mantenen els sistemes tradicionals, com per exemple Manresa (que té en projecte la implementació d’un nou model), Súria, o Sant Vicenç de Castellet.

De mitjana, del total de residus generats els municipis consorciats reciclen un 16 % de matèria orgànica, un 8% d’envasos, un 7% de paper i cartró, i un 6% de vidre. Aquestes xifres són més elevades en el cas dels municipis amb sistemes d’alt rendiment, que situen el reciclatge en un 35% d’orgànica, un 16% d’envasos, i en un 10% tant de vidre com de paper.

Pel que fa a la xarxa de deixalleries del Consorci (que inclou tant les deixalleries fixes com mòbils), va rebre l’any passat gairebé 23.000 tones de residus, de les quals un 74% van ser recollida selectiva. Van tenir gairebé 205.000 persones usuàries.