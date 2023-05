La sal de Cardona, el cuir de Vic, la fusta de Torelló i el ferro forjat d'Alpens són els tresors artesanals que explora l’itinerari de les comarques de la Catalunya Central que s’inclou en el projecte Rutes Artesanes de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa de promoció artesanal, cultural i turística que ha posat en marxa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d’Empresa i Treball, que agrupa en nou rutes els actius i els recursos artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori. La proposta s’ha presentat aquest dijous a Cardona on la seva sal té el reconeixement d’Oficis Singulars de la Generalitat de Catalunya.

El projecte Rutes Artesans de Catalunya, que consta d’una guia en format web, un distintiu identificatiu de les Rutes Artesanes i d’una campanya de difusió, és una plataforma de foment de l’artesania vinculada al turisme sostenible, de proximitat, cultural i experiencial. Segons ha explicat la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Agnès Russiñol, es tracta d’un projecte «pensat per explicar els recursos que suposa l’artesania al nostre país», que actualment compta amb 8.000 empreses, que donen ocupació a 12.000 persones.

El projecte, segons Russiñol, combina «el descobriment del patrimoni artesà amb el cultural i turístic» a través de nou rutes on es descobreixen punts d’interès artesà. L’objectiu principal és «visibilitzar i prestigiar l’artesania del país». La guia digital es recull en el web www.rutesartesanes.cat i inclou actualment 9 itineraris. Són rutes on descobrir museus, centres d’interpretació i tallers vinculats a l’artesania, itineraris també per gaudir del paisatge, la natura i de la gastronomia de Catalunya, i activitats artesanals, lúdiques i esportives pròpies de cada territori.

En el cas de la ruta de la Catalunya Central permet observar com es transformen elements com el ferro, el cuir o la fusta visitant espais com el Museu de l’Art de la Pell o el carrer de la Riera de Vic, fent la ruta de la torneria o de la forja o visitant el museu i la muntanya de sal de Cardona. El recorregut comença a Osona, on passa per Vic, Torelló i Sant Pere de Torelló. Tot seguit, fa parada a Alpens, al Lluçanès, per acabar a la imponent Muntanya de Sal de Cardona. A la vila ducal proposa la visita al Museu de la Sal, on es poden trobar peces artesanes fetes amb sal pels mestres artesans de la localitat i també al seu castell.

Russiñol ha animat els artesans i artesanes del territori «a adherir-se a aquest projecte, a visibilitzar els seus tallers i activitats a la guia», i ha ressaltat que «aquesta és una plataforma que posem a l’abast del sector artesanal per donar a conèixer la riquesa del patrimoni artesà, promocionar-lo i connectar-lo a l’oferta turística». Ha destacat també que es caracteritza per ser una guia viva, i que incorporarà anualment nova informació de tallers, espais o punts d’interès artesanal a visitar.

A banda de la dedicada a la Catalunya Central, la ruta artesana del Penedès, que es dedica al paper, la pell i la punta, proposa la visita a espais com el Museu Molí Paperer de Capellades i el barri del Rec i el Museu de la Pell d’Igualada i la de les comarques de Tarragona destaca la ceràmica d'Esparreguera.

El Carnet d’Artesà i Artesana tindrà avantatges

En el marc de la presentació de les Rutes Artesanes de Catalunya, també s’ha donat a conèixer el Programa d’Avantatges i Serveis del Carnet d’Artesà i Artesana que, segons la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Agnès Russiñol, «hem impulsat amb l’objectiu de posar en valor aquesta acreditació». Actualment l’han obtingut 601 artesans i artesanes a les comarques de la Catalunya Central, de les 8.301 persones acreditades arreu del país. Aquesta acció ofereix un conjunt de serveis i facilitats per a les persones titulars del carnet.

El projecte Rutes Artesanes de Catalunya i el Programa d’Avantatges i Serveis del Carnet d’Artesà i Artesana, són iniciatives que tenen la finalitat d’incrementar el prestigi i la visibilitat de l’artesania a Catalunya i a nivell internacional, així com acompanyar les empreses artesanes i millorar-ne la competitivitat.