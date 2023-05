El grup independent Alternativa per Sant Joan (AXSJ), que fa quatre anys va donar la sorpresa al municipi, ha tornat a guanyar les eleccions municipals ampliant, a més, la seva representació. El partit de l’actual alcalde, Jordi Solernou, ha millorat els seus resultats amb 6 regidors respecte els 5 de fa quatre anys. Això l’obligarà a buscar de nou aliances, com ja va fer aquesta legislatura amb el PSC d’Elia Tortolero que també ha guanyat terreny, però ha estat superada per Compromís amb Sant Joan, que s’ha situat com a segona força amb més vots però els mateixos 4 regidors que els socialistes.

Sant Joan de Vilatorrada tindrà un ple municipal fragmentat, però amb un clar guanyador: Alternativa per Sant Joan. La formació de Jordi Solernou haurà de buscar de nou aliances per governar en un consistori on tant el PSC com Compromís amb Sant Joan han guanyat terreny. Mentre que el partit de Tortolero ha passat de 3 a 4 regidors, Compromís ha doblat els 2 representants del 2019 i recupera els 4 que va obtenir el 2015.

Junts per Sant Joan, amb Eudard Mata al capdavant, s’ha mantingut com a quarta força tot i perdre un dels tres regidors que tenia aquesta legislatura i per sota s’hi ha situat ERC, encapçalada per Mar Osete, que és la formació que ha tingut un correctiu més gran en aquests comicis i ha passat de 3 a un sol regidor al consistori. El PP, com ja va passar fa quatre anys, no ha obtingut representació i Ciutadans ha perdut el regidor que havia guanyat el 2019.

Amb aquests resultats Solernou podria mantenir alcaldia que va aconseguir fa quatre anys quan va desbancar Junts per Sant Joan, que en els dos darrers mandats havia governat en coalició amb ERC.