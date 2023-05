La parella de falcons del parc de Sant Llorenç seguida per webcam perd la cria

La nidificació de la parella de falcó pelegrí (Falco peregrinus) del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac de la que se’n fa un seguiment continu no ha reeixit i, per tant, enguany no tindrà descendència. Es tracta d’una parella que els serveis del parc tenen monitoritzada amb una càmera web que hi ha instal·lada al niu, i de la qual, per tant, se’n fa un seguiment continu. Segons fonts del servei de parcs de la Diputació, quan el pollet havia de néixer, «que potser ho va fer, l’ou va desaparèixer i el niu va quedar buit». Queda, però, la incògnita del perquè no ha reeixit, ja que hi va haver alguns problemes tècnics amb la càmera, el que va provocar que no funcionés de manera continuada, i no es va poder revisar in situ per no molestar les aus. Tot plegat ha impedit veure què va passar exactament. Segons les mateixes fonts, el dia que no es va poder fer la connexió, l’ou, o el pollet que podria haver arribat ja a néixer va desaparèixer.

De fet, tècnics del servei de seguiment han explicat que enguany ja no s’augurava una bona temporada després de «les intromissions, almenys en dues ocasions, d’una parella de corbs i d’un mascle de falcó que volia quedar-se amb la parella». Ara bé, les mateixes fonts també remarquen que malgrat aquest fracàs, quatre parelles de falcons pelegrins de la dotzena que es coneixen al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (situat a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental) sí que han aconseguit tenir tres polls cadascuna. I d'aquests dotze, se n'han pogut anellar onze. En el cas de la que se’n fa seguiment, segons els tècnics dels parc, el procés de nidificació va començar amb les intrusions dels corbs i d’un altre mascle de falcó pelegrí, «però, tot i això, la parella va poder pondre un ou. El mascle va anar aportant preses, defensant el niu i fent el relleu de la posta». Les mateixes fonts posen de relleu que la femella d’aquesta parella «és una autèntica supervivent». Segon Eduard Durany, biòleg expert en gestió de fauna, el novembre del 2012, quan encara tenia plomatge juvenil, va quedar atrapada en una sala tècnica a dalt de la Torre Catalunya, a Sants. Es va alliberar pocs dies després al Port de Barcelona. A l'agost del 2014, s'observa a l'Heron City de Sant Andreu i, la tardor del 2015, a la cimentera de Sant Feliu de Llobregat. Finalment, acaba criant al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on a dia d’avui continua. Segons ha explicat el servei de parcs de la Diputació, ara l’empresa encarregada del seguiment de la parella, Miranatura, substituirà la càmera per deixar-la a punt per al procés de nidificació de l’any vinent. En aquest territori s’ha instal·lat també una càmera de fototrampeig en un punt d’aigua, on s’espera tant veure els falcons i conèixer més el seu ecosistema com també altres espècies del territori.