Usuaris d’Ampans participaran del projecte que Sallent té en marxa des de fa uns mesos per fomentar formar i fomentar el treball a l’horta. Ajuntament i Fundació han signat un acord amb l'objectiu de fer possible la realització de l'estada dels usuaris i usuàries del Centre Ocupacional del municipi de Sallent en el projecte L'hort és de totes, gestionat pel consistori i la cooperativa d'iniciativa Social GEDI.

L'hort és de totes té com a fil conductor la creació i cura d'un hort que es troba situat al costat de l'antic escorxador de Sallent, a través del qual s'aprenen les nocions bàsiques per tenir cura d’una plantació per tal de guanyar experiència en el sector.

Fonts municipals han posat en relleu que partint de la base que aquest projecte neix «com una eina pedagògica molt útil per treballar conceptes, hàbits, valors, actituds i procediments, el consistori continua apostant per fer de L’hort és de totes un espai per a l’aprenentatge on desenvolupar activitats per a tots els públics». L'objectiu a mitjà termini serà buscar, amb el suport de l'educador/a, una sortida laboral per a cada usuari i usuària.