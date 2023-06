«El viatge continua». És la frase amb què Albert Coberó (PSC), alcalde reelegit de Súria, tancava una primera intervenció que ha servit per obrir el ple de constitució del nou Ajuntament, en què ha recordat que en aquell moment es tancava un mandat (el seu primer) «molt dinàmic i, certament, molt complicat». Ho resumia en un impacte global i inicial com va ser el de la pandèmia, «que ens va capgirar de dalt a baix l’agenda política», però també molt més local «per la inestabilitat política que ha fet que les eleccions municipals fossin un plebiscit sobre equipaments». Es referia, és clar, a una segona meitat de la legislatura marcada pel seu govern en minoria, malgrat el pacte amb el GIIS, i pel debat obert amb l’oposició i amb part de la ciutadania sobre la necessitat i ubicació del centre per a gent gran (SAIAR) i el centre cultural i biblioteca. Ja en aquest punt, però, Coberó va voler deixar clar que «només teixint complicitats i buscant sinergies anirem endavant».

Pràcticament una hora després, Albert Coberó era de nou investit alcalde, ara amb la plena garantia i fortalesa d’una majoria absoluta que li van atorgar ales urnes (els socialistes han passat de 4 a 7 regidors, d’un total de 13), i en el seu segon discurs, ja amb el càrrec renovat i amb la nova distribució de forces, insistia que «Súria necessita, ara més que mai, encara més teixir complicitats i més mà estesa per encarar els reptes globals que també ens afecten com a municipi». I garantia que «sabrem administrar bé aquesta majoria i no canviarem el nostre tarannà, de manera que seguirem dialogant amb tothom. Només des del respecte mutu i escoltant a tothom serem capaços de construir la Súria del futur que ens mereixem».

Tanmateix, ha fet un petit salt enrere per subratllar que «els veïns i veïnes de Súria vau parlar clar el 28 de maig i vau donar-nos una majoria absoluta per tal de tirar endavant els projectes pendents. El plebiscit generat al voltant dels equipaments i del model de poble va quedar ratificat a les urnes. Sumant entre els regidors socialistes i els regidors del GIIS (amb qui van pactar en el passat mandat) hi ha un total de vuit regidors. Per tant, ara ens toca treballar de valent per tirar endavant les noves construccions i seguir millorant el nostre municipi». El reelegit batlle ha posat en relleu que «som conscients que en aquesta ocasió hem rebut el suport de moltes persones que no ens han votat per les sigles que portem al darrera, sinó perquè han confiat en nosaltres i creuen que som un bon equip per treballar per Súria. No us defraudarem».

Com a reptes del mandat, Albert Coberó ha exposat que «a part de crear el centre del SAIAR i un nou centre cultual del segle XXI, cal que seguim abordant amb especial interès les polítiques relacionades amb la transició energètica i amb l’habitatge social i assequible al nostre poble».

Però també ha anunciat un govern centrat en els petits detalls: «Necessitem una Súria amb millor accessibilitat, amb bons accessos a diferents barris i nuclis de població. Volem un municipi ben connectat. Més endreçat, més net i més cívic. I no podrem fer-ho sols. Per això us necessitarem, perquè junts serem més forts».

Coberó ha fet de nou referència a la importància del diàleg, quan ha manifestat que «la desafecció política de falta de mans esteses pot posar en perill la generació de consensos al voltant de temes d’una rellevància cabdal per al municipi. Per això des del primer dia em poso a disposició de totes les portaveus i regidores i regidors de l’oposició per tal de fer-nos nostres també les seves propostes, i a l’inrevés». I en aquest punt ha subratllat que «no necessitem més crispació, sinó al contrari. Us garanteixo que seguirem vetllant per ser un govern dialogant, amb voluntat d’entesa amb tots els veïns i veïnes i, sobretot, amb les entitats del nostre poble i associacions de veïns. Només amb una visió global serem capaços d’abordar els reptes de l’actual legislatura».

En la part final del seu discurs ha fet una felicitació a tots els regidors i regidores de la corporació «per estar aquí presents i ser representants tots del nostre poble». I ha fet una referència especial a Alba Santamaria, portaveu i ara única representant del GIIS, «companya fins ara de l’equip de govern i un dels pilars de la legislatura que hem deixat enrere. Comptem amb tu i amb la resta de regidors i regidores del consistori per seguir construint la Súria del futur. Volem ser l’Ajuntament de tots i de totes».

Oposició constructiva i fiscalitzadora

Precisament, les portaveus dels quatre grups de l’oposició havien coincidit, a banda de reconèixer i felicitar el triomf del PSC, en demanar que aquesta majoria absoluta una actitud oberta. Marta Viladés, d’ERC, el grup amb més representació de l’oposició (3 regidors), deia que «creiem que les majories absolutes no son bones, perquè permeten governar sense necessitat el suport de ningú. Per això demanem que se’ns faci partícips de totes les decisions que es prenguin». Viladés afirmava que «encarem el mandat amb humilitat i força», i que «donarem suport als projectes que dúiem al nostre programa, i demanarem màxima transparència. Des de l’oposició podem ser la veu de la ciutadania en aquest plenari».

Rellevants han estat les paraules de la regidora del GIIS, Alba Santamaria, fins ara al govern, que deia que «la passada legislatura ha estat molt complexa i es va traslladar a la campanya. La polarització ens ha marcat molt i hem pagat els plats trencats». Tanmateix, assegurava que el grup segueix fort i que «no ens agrada parlar d’oposició, sinó de grups que fan un control de govern i que fan aportacions».

La portaveu i única regidora de Fem Súria, Selene Moreno, deia que «plantegem el mandat com un aprenentage i per fer comprensible per a la ciutadania el que passa dins de l’Ajuntament». I definia que «serem oposició crítica i constructiva. Per a tot el que sigui millorar ens trobareu de cara».

Carme besa, la representant de Junts, ha desitjat sort a l’equip de govern «amb les seves decisions. Desitjar que siguin encertades perquè els errors els paguem tots». I ha posat en relleu que «el meu compromís és el de transparència i diàleg, però també capacitat fiscalitzadora», afegint que «farem una ferma oposició, donarem alternatives, però també suport quan les propostes siguin bones per a Súria».