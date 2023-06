Jordi Solernou agafa de nou la vara d'alcalde a Sant Joan amb durs retrets del PSC per no haver-hi reeditat el pacte

Emoció, complicitat, estimació pel municipi, agraïments i, també, retrets. El saló de sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s'ha omplert aquest migdia en el ple per constituir el nou Ajuntament per al mandat 2023-2027. Amb deu vots que li han donat la majoria absoluta (hi ha hagut 5 abstencions i 4 vots per a Elia Tortolero), Jordi Solernou ha tornat a agafar la vara d'alcalde. Governarà en coalició amb Compromís i amb la ferma oposició del PSC, soci de govern en l'anterior mandat, que ha retret a Solernou deslleialtat i manca de paraula per no haver reeditat el pacte.

Amb la vara d'alcalde a les mans, Solernou ha dit que "per mi és un somni tornar a ser el vostre alcalde". Ha fet "una valoració molt positiva del treball que s'ha fet [el darrer mandat], tot i estar en minoria. No era el millor escenari per treballar", ha admès. Ha repartit agraïments pel seu equip, ha donat la benvinguda als nous regidors, també ha agraït la feina del PSC. "Crec que hi ha hagut bona entesa en general i valoro molt positivament la vostra feina a l'Ajuntament". No ha oblidat els treballadors de l'Ajuntament ni la seva família, inclòs el seu difunt nebot, a qui ha esmentat especialment emocionat. Ha parlat dels entrebancs per la pandèmia i del patiment generat i s'ha adreçat a la comunitat ucraïnesa que viu a Sant Joan. També ha recordat l'accident a les mines de Súria, que va causar tres morts, un dels quals, Óscar Molina, "molt estimat per tot el poble".

"Les urnes així ho van voler"

Sobre el pacte amb Compromís, ha dit que "les urnes així ho van voler en ser Comprimís la segona força més votada. Els companys que formem part d'Alternativa per Sant Joan vam decidir per unanimitat respectar la voluntat del poble fent coalició amb vosaltres". També els ha donat les gràcies. "Amb la vostra incorporació sumarem deu regidors i regidores i podrem fer que tot sigui una mica més fàcil". Ha demanat poder comptar, també, amb la resta de regidors del PSC, Junts i ERC. "Us puc dir que valorarem les vostres opinions i propostes". Els ha ofert mà estesa i s'ha compromès a treballar amb "la màxima transparència", capacitat d'escoltar, empatia i proximitat. "Motivació, il·lusió i voluntat no ens en falten, igual que capacitat de treball i valentia". Ho ha acabt amb un "Visca Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí".

Un projecte "coherent, realista i molt estudiat"

Abans de la votació que l'ha fet alcalde, en el seu torn de paraula com a cap de llista, ha agraït el suport a les 1.441 persones que van votar Alternativa, ha proclamat que "volem construir ponts de diàleg amb tots vosaltres per poder governar aquesta alcaldia amb claretat". Ha assegurat que "no és gens fàcil assumir el compromís de treballar per un projecte polític i mirar de tirar-lo endavant, i encara menys, fer-ho des de l'exposició pública que suposa ser representant de tots els nostres veïns i veïnes", i ha definit com "coherent, realista i molt estudiat el projecte d'Alternativa per Sant Joan". En una clara referència a les crítiques d'Elia Tortolero, cap de lista del PSC, ha dit que "no voldria entrar en retrets. Avui crec que no toca. Avui és un dia per estar content i, per tant, deixaré els retrets per un altre moment". Ha afegit que "malauradament, això és política i hi ha vegades que té aquestes coses, que no a tothom agraden".

En les intervencions dels caps de llista, després de la constitució de la mesa d'edat per Montserrat Jové i Àngel Sáez, és quan Tortolero ha estat especialment dura amb Solernou. Ha explicat que "la mateixa nit de les eleccions, tal com ja setmanes abans s'havia parlat amb l'alcalde, vam refermar tots dos socis de govern la voluntat de reeditar el pacte quatre anys més" si el poble els feia novament confiança, llevat que ho haguessin de tornar a fer en minoria. No va passar i van sumar majoria absoluta amb 6 i 4 regidors, però "l'actual alcalde, després de setmanes mantenint la seva paraula en diverses trobades informals, va decidir, per sorpresa, al termini d'una junta de govern, trencar la seva paraula".

"La paraula d'un alcalde no pot valer tan poc"

Ha dit que el 6 de juny, "a les 9 i 21 minuts del matí, el senyor Jordi Solernou ratificava en una conversa telèfonica amb la direcció del PSC comarcal la continuïtat del pacte; a les 3 de la tarda del mateix dia, ens anunciava que pactava amb un altre grup" per decisió de l'assemblea del partit.

Ha assegurat respectar-ho, però també ha dit que "ens genera un profund estat de malestar, tan polític com personal, tenint en compte que un representant polític ha de tenir una cosa, que és ser lleia i tenir paraula". Ha lamentat el fet de quedar fora del govern sense "cap argument sòlid que ho expliqui" i que no s'hagi ofert informació del pacte. "Hores d'ara és tot un misteri i, com a ciuatadana del municipi, em preocupa i vull saber quin és el pacte al qual s'ha arribat". Ha insistit novament que "la paraula d'un alcalde, pel bé de tots, no pot valer tan poc". Ha insistit a reclamar que "Alternativa i Compromís facin públic quin és l'acord sgnat i quin ha estat l'oferiment que ha descartat aitomàticament el PSC de l'equació".

Ha enviat un dard enverinat a Compromís amb la celebració de la millora dels resultats del PSC en tant per cent i regidors "des que l'any 2015 la nostra agrupació es va escindir a causa dels interessos personals de gent que avui integra Compromís". Ha anunciat que "exercirem de primer partit de l'oposició".

Abans d'ella, han tingut la paraula l'única regidora d'ERC-Acord municipal, Mar Osete, i Eduard Mata, de Junts per Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torruella, amb dos regidors; ell i Mireia Traveria. Mar Osete ha dit que "iniciem un mandat amb menys regidors i regidores dels grups independentistes per una abstenció majoritàriament dels nostres votants que han volgut castigar els partits polítics sense tenir en compte les tasques municipals i deixant fora regidors i regidores molt vàlids arreu del país". Ha dit que "molts de nosaltres no ho entenem ni compartim". Ha desitjat "encerts, sort i feina" al govern i "molta responsabiltat a tothom".

Per part seva, Eduard Mata, en un llarg discurs, ha remarcat la duresa del mandat 2019-2023 a causa de la pandèmia, amb un reconeixement i homenatge als veïns "que ja no tenim entre nosatres". S'ha adreçat a Solernou per demanar que, tot i que el nou govern surti reforçat, "això no ha de comportar que hi hagi un alentiment en el desenvolupament de moltes regidories". Ha demanat que, tot i comptar amb una majoria absoluta, comptin amb l'oposició "per tirar endavant projectes estratègics". Ha fet la petició de "mà estesa, col·laboració i diàleg" i ha promès una oposició "coherent, conscient i amb energia".

Un pacte fruit de "la voluntat del poble"

Iban Hortal, de Compromís amb Sant Joan-Confluència, ha agraït la confiança dels santjoanencs que els ha convertit en el partit que ha pujat més en percentatge de vots i regidors (quatre), situant-se en el segon lloc, malgrat la baixa participació, que han lamentat tots. Ha dit, quant al pacte amb Alternativa, que "tant una força com l'altra, pensem que la voluntat del poble és que els dos equips més votats i els que milloren més es posin d'acord per governar plegats. Un acord sòlid, basat en la coincidència en les principals prioritats programàtiques que calen per millorar Sant Joan i la vida" dels seus veïns. "Dotar-nos dels serveis necessaris, avançar en molts dels àmbits que encara van una mica coixos i per plantejar projectes a curt. a mig i a llarg termini". Ha parlat de "posar l'accent en polítiques d'esquerra amb un model participatiu, ecologista i feminista", i de prioritzar "àrees clau en els àmbits social, econòmic, ambiental o els carrers i les places". Ha dit que Alternativa i Compromís "treballarem sincronitzadament i serem presents a totes les àrees de l'Ajuntament", seguint "el pacte que hem signat". Ha anunciat que "estem preparant un pla de mandat complet que en breu veurà la llum". Ha remarcat que l'acord "també es nodreix de les afinitats personals" entre ell i Solernou i "els membres de les candidatures".

Mitja hora abans de l'inici de la sessió, que s'ha celebrat a les 12 del migdia, ja ha començat a arribar gent per ocupar les cadires al saló de sessions, així com els regidors que repeteixen, els nous (entre els quals, per Compromis, el professor i investigador de l'UPC Manresa, Antoni Dorado) i els que marxen. És el cas de Josep Lluís Javaloyes, del PP i alcaldable per aquest partit a Manresa en les darreres eleccions, on no ha entrat i que s'ha estimat més seguir el ple del seu poble.

El jurament dels càrrecs

Amb la constitució de la mesa d'edat, s'ha procedit al jurament. Abans, la secretària de l'Ajuntament, Roser Pons, ha donat alguns detalls lligats als càrrecs, com tot el tema de la declaració de patrimoni, de les activitats que els generen ingressos i que no hi ha cap impediment legal perquè exerceixin. Tot seguit, ha arribat el moment de prometre o jurar sota la fórmula: "Prometeu o jureu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del carrec de regidor/regidora amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l'Estat d'Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l'estat i de Catalunya?" La majoria han promès, amb alguna excepció, com Mata, que ha ha promès "per imperatiu legal i sempre fidel al mandat de l'1 d'octubre".

Constituït el consistori, fetes les intervencions i les votacions, i escollit l'alcalde, han arribat les abraçades, els petons i les fotografies. A l'entrada a l'Ajuntament s'ha servit un piscolabis.