El govern de Cardona tindrà dues dedicacions exclusives que recauran en dues tinents d’alcalde, Lluïsa Aliste i Helena Arnaste. És un dels aspectes destacats del cartipàs del nou executiu, amb majoria absoluta d’ERC, i que per quart mandat consecutiu estarà encapçalat per l’alcalde Ferran Estruch. El consistori cardoní ha celebrat aquesta setmana el ple en què s’ha definit formalment l’estructura del nou executiu per a aquests pròxims quatre anys, que s’ha elaborat a partir de cinc àrees principals: Comunicació i Relacions Institucionals i Projectes Estratègics; Drets Socials i Atenció a les persones; Desenvolupament local i Territori; Millora urbana, Sostenibilitat i Seguretat ciutadana; Hisenda, Serveis generals i Govern obert.

A banda de l’alcaldia, Ferran Estruch assumeix les carteres de Comunicació i Relacions Institucionals i Projectes estratègics. Lluïsa Aliste és la primera tinent d’alcaldia i tindrà les responsabilitats més àmplies, ja que es fa càrrec d’un nombre important de carteres de pes com son les de Drets Socials i Salut, Economia i Hisenda, Seguretat Ciutadana, Atenció ciutadana, Transparència i Recursos Humans. La segona tinença d’alcaldia és per a Josep Manel Garcia, que portarà Via Pública i Manteniment, Món Rural i Pagesia, Protecció Civil i el nucli de La Coromina.

Helena Arnaste serà la tercera tinent d’alcaldia, assumeix una de les regidories d’un dels temes clau del consistori cardoní com és Urbanisme, Habitatge i Rehabilitació, juntament amb Esports i Joventut i Festes. El nou executiu (amb 6 dels 11 regidors) el completen Salvador Campos, que assumeix Empresa i ocupació, Turisme i comerç, i Cultura i Memòria històrica; i Maria Camps, que durà Educació, Medi Ambient, Igualtat, feminismes i LGTB, Participació Ciutadana i Cooperació.

Com es deia inicialment, pel que fa a les dedicacions i retribucions destaca que les tinents d’alcaldia Lluïsa Aliste i Helena Arnaste tindran una retribució corresponent a una dedicació exclusiva de 38.850 euros bruts anuals. L’alcalde, Ferran Estruch, no percebrà cap sou de l’Ajuntament i també ha renunciat a les indemnitzacions que es preveuen per assistència, tal i com ja va fer fa dos anys quan va adquirir la condició de diputat del Parlament de Catalunya.

Per altra banda, els regidors Salvador Campos i Maria Camps tindran una retribució corresponent a una dedicació del 20% i 30% respectivament, amb un sou brut anual de 7.770 euros i 11.655 euros. La resta de regidors rebran indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, bàsicament per l’assistència a la Junta de govern i als plens.

El ple va fixar aquestes indemnitzacions per assistència en la quantitat de 200 per a les Juntes de Govern i 130 euros, 150 euros en el cas dels portaveus, per cada assistència als plens municipals, que se celebren un dijous cada dos mesos de forma ordinària.

El ple municipal de l’Ajuntament de Cardona el completen el grup municipal del PSC amb quatre regidors, i el de Junts amb un.