El nou equip de govern de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha situat la recollida de residus com una de les prioritats bàsiques del mandat amb l’objectiu de millorar els índexs de reciclatge actuals. Fonts de l’executiu posen en relleu que el municipi és un dels que «està a la cua pel que fa a les dades de recollida selectiva i se situa al 17%, una xifra molt per sota del 37% del conjunt de la comarca del Bages».

Amb la voluntat de plantejar mesures per millorar aquests índexs tan baixos, l’Ajuntament ha mantingut una trobada amb l’empresa que gestiona la recollida de l’orgànica i del rebuig al municipi. Segons han detallat fonts municipals, en aquesta reunió inicial amb l’empresa especialitzada Juan y Juan s’ha posat de manifest «la necessitat d’actualitzar el contracte» per a la recollida de l’orgànica i el rebuig, que data de l’any 2000, i que tant el consistori com l’empresa coincideixen a assenyalar que «ha quedat del tot desfasat».

El consistori també ha fet públic que l’ampliació del servei per a la recollida de la matèria orgànica fet l’any 2014 per arribar al conjunt del municipi «ha generat un dèficit de 85.000 euros que ara s’estudiarà com es compensa».

El nou executiu ha posat en relleu que la intenció és promoure «una licitació integral de tot el servei» que també inclogui la recollida del paper, el plàstic i el vidre, actualment a càrrec del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. El consistori diu també que estudiarà «nous sistemes de recollida més eficients i que suposin un augment considerable dels índexs actuals, que són del tot insostenibles».