«Esperava treure bona nota, però no la millor»

Ho ha sabut més tard que els altres, degut a un error del Departament que el va eliminar del filtre que assenyalava les millors notes, però finalment la millor nota de la selectivitat al Bages és la de l’alumne de segon de Batxillerat de l’Escola Diocesana de Navàs Roger Manzano Rosado, que ha obtingut un 9,5 sobre deu entre els exàmens de català, castellà, anglès, història i una matèria de modalitat científica, matemàtiques. Quan li van dir, dies després d’haver-se conegut les notes, Manzano assegura que «va ser xocant». Originalment, s’havia anunciat que havia estat una alumna de l’Institut Sant Ramon (Cardona) que, amb un 9,4, havia tret la nota més alta, però finalment s’ha vist que Manzano havia tret una dècima més.

El jove navassenc «esperava treure una bona nota, però no la millor», assegura. «Els exàmens m’havien anat anat prou bé, estava content, però no esperava treure un 9,5». Assegura que els companys s’ho han pres amb alegria i que l’han felicitat, i que va trobar que els exàmens eren similars als models dels altres anys, «potser el de castellà una mica més fàcil».

Manzano, que vol estudiar el grau en Microbiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), «patia per si no m’arribava la nota de tall, que és molt alta», però amb el resultat obtingut a les PAU entrarà, si no hi ha una sorpresa majúscula, a la carrera desitjada. Ha explicat que va escollir aquest grau ja que «a cinquè de primària vaig tenir una professora que em va ensenyar què era la biologia i em va despertar l’interès», i a partir d’aquí s’ha anat aficionant a aquesta disciplina i, concretament, la microbiologia. Un cop acabi la carrera, Manzano espera poder-se dedicar «a la investigació i recerca relacionada amb la microbiologia en un laboratori»

Treball intens

Per arribar fins aquí, ha hagut de treballar de valent durant els dos anys del batxillerat i aquests últims dies, quan ha hagut de preparar-se els exàmens. «Tot el que he fet aquests dos anys de Batxillerat ha sigut molt important, i he repassat i estudiat molt aquests últims dies, ha sigut dur». L’esforç, doncs, ha valgut la pena.

L’examen que l’ha sorprès més ha sigut el d’història: «Pensava que no m’havia anat del tot bé, perquè no és el meu punt fort, i vaig treure un 9,5». En canvi, el de matemàtiques ha sigut el que més l’ha decebut, ja que era una de les assignatures que portava millor i va treure un 8. Ha obtingut un 10 als altres tres exàmens: català, castellà i anglès. En total, un 12,364 sobre catorze punts.

Les assignatures que més l’han motivat durant els cursos són, per motius obvis, la biologia, però també les matemàtiques, diu, gràcies a la seva professora i tutora, «la Mercè, que les fa més amenes». Aquest curs ha trobat a faltar l’assignatura d’educació física, que només es fa al primer curs del Batxillerat, ja que ha trobat a faltar les estones de «relaxació mental» que passava.

Respecte als mètodes d’estudi, el navassenc diu que ell es fa «resums dels apunts a mà que hem fet a classe per a així anar estudiant a mesura que els vaig fent» per a anar estudiant mentres fa apunts i així tenir-ho més clar. Tot i així, afirma que «el més important és entendre el que expliquen a classe i el que estudio per a així recordar-ho, fins i tot després de fer l’examen».

Científic i músic

Roger Manzano és un amant de la música. Toca la flauta travessera a l’escola de música de Navàs i a la JazzBand Navàs-Súria, i també la gralla amb els Tirallongues de Manresa. També juga Club d’Escacs de Sallent i practica natació al poble. Explica que, aquest any, per culpa dels estudis, «a vegades he hagut de renunciar a activitats», però que no ha tingut masses problemes per a compaginar-s’ho tot i que els seus pares l’han ajudat molt a «centrar-me en els estudis aquestes setmanes que era tan important».