Sant Salvador de Guardiola recollirà els residus amb contenidors tancats a partir del març de 2025

Sant Salvador de Guardiola adoptarà a partir del març de l’any que ve el model de recollida selectiva basat en el sistema dels contenidors tancats. Així ho ha decidit l’actual govern de Junts, que fa uns dies va tancar l’acord per incloure’s en la propera licitació del servei que s’impulsarà des del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

L’opció per aquest model suposa un canvi de plans respecte a les preferències de l’anterior executiu d’ERC i PSC, més partidari del porta a porta «que nosaltres no veiem prou clar per un tema de costos». I és que, segons els càlculs que s’han fet, el porta a porta suposaria uns 150.000 euros més de despesa anual a l’Ajuntament que no pas el model de contenidors tancats, apunta l’alcaldessa, Anna Llobet, que també justifica la decisió per una qüestió pràctica. «Així com hi ha pobles on, d’entrada, ja veus que el porta a porta pot anar molt bé, per a nosaltres seria complicat per la dispersió que tenim en urbanitzacions».

El sistema de contenidors tancats funciona amb les anomenades targetes intel·ligents, que cada família tindrà de forma personalitza per obrir i tancar els contenidors quan toqui, de manera que es tindrà constància de quan es fa servir.

És un sistema que ja està molt estès al Bages perquè darrerament l’han anat adoptant municipis com Sallent, Balsareny, o el Pont de Vilomara, entre altres. Ara arribarà a Sant Salvador de Guardiola, on es posarà en pràctica el març del 2025, l’any en què la normativa europea posa com a data límit per a l’aplicació de models que garanteixin un reciclatge mínim del 55% dels residus municipals, i que s’anirà incrementant fins al 60% el 2030 i el 65% el 2035. Per això, hi ha altres municipis de l’entorn on encara es manté el model de recollida tradicional, com Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet o Moià, que també estan estudiant quin sistema finalment acabaran adoptant. En el cas de Sant Salvador de Guardiola, actualment el reciclatge se situa al 26% dels residus generats, encara lluny del 55% que s’haurà d’assolir.

La taxa haurà de cobrir tot el cost

La normativa europea també obligarà, a partir del 2025, a repercutir íntegrament el cost del servei a la ciutadania a través de la taxa de residus. «No podrem generar dèficit», explica l’alcaldessa, i això vol dir que «amb l’impost haurem de cobrir el 100% del que l’Ajuntament paga per oferir el servei, quan ara com ara no hi arribem ni de bon tros». Admet que, malgrat que es tracti d’una mesura impopular, amb tota probabilitat això acabarà repercutint amb un increment de la taxa «perquè haurem de recaptar el mateix que gastem». Actualment, el cost del servei per a l’Ajuntament és d’uns 350.000 euros anuals, i amb el sistema de contenidors tancats l’Ajuntament calcula que serà d’uns 250.000 (el porta a porta pujaria a uns 400.000). Però tot i l’abaratiment, l’obligatorietat del dèficit zero probablement portarà a un encariment de la taxa a les famílies, sosté Llobet.

Tanmateix, l’alcaldessa apunta que un dels avantatges que en aquest sentit tindrà el model de contenidors intel·ligents amb targeta és que «ens donarà un registre de l’ús que se’n fa, i al cap d’un any això ens permetrà tenir dades de qui recicla bé i de qui no». D’aquesta manera, «podrem aplicar una taxa justa», aplicant bonificacions a qui recicli bé i castigant a qui no compleixi».