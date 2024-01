La cavalcada dels Traginers mantindrà el recorregut però serà més àgil i menys estressant per als animals

La Festa dels Traginers, que se celebrarà a Balsareny des d'aquest dijous i fins diumenge, mantindrà enguany el mateix recorregut ample i apartat del centre dels darrers anys en la cavalcada de diumenge, però escurçarà el temps. Hi haurà menys aturades, amb l’objectiu de «donar-li més continuïtat i, alhora, reduir l’estrès dels animals», apunta el president de la comissió organitzadora, Èric Sánchez.

La idea és rebaixar la durada de la cercavila «ben bé uns 30 minuts» i evitar que s’arribi al parell d’hores que es trigava fins ara a completar totes les voltes del recorregut (que sortirà a 2/4 de 12 des del carrer Carrilet) per les carreteres de Manresa i de Berga i pel carrer Travessera. Es vol aconseguir limitant a només una volta i mitja la participació dels gegants, que s’aturen per ballar i fan que també s’aturi el conjunt de la cavalcada.

Aquesta mesura ajudarà a ajustar encara més la festa a la nova normativa de benestar animal, que va entrar en vigor el setembre passat, si bé en el cas de Balsareny tindrà pocs efectes perquè en l’edició del 2020, just abans de la pandèmia, els Traginers ja van adoptar un protocol propi que va en la línia del que marca la nova llei.

Entre altres coses, es va canviar el recorregut per evitar pendents i els carrers estrets del nucli antic o el creuament entre animals, i es van extremar les mesures de seguretat. Pel que fa a la música de les bandes que toquen durant la cavalcada, per exemple, a Balsareny ja fa temps que es compleix amb la condició que els músics se situïn davant dels animals, i no al darrere, per no espantar-los. Així mateix, els més propers a la Banda «són els que estan més acostumats al soroll, i sempre hi ha algun expert al costat de l’animal que controla el seu nivell d’estrès», assegura Sánchez.

Més de cent animals

La festa d’enguany comptarà amb una setantena d’animals de càrrega que desfilaran per la cavalcada, a banda dels cavalls de cella que portaran particulars i que aniran a la part final de la cercavila. D’aquests, fins a última hora no se sabrà quants n’hi haurà, però se’n preveuen «cap a 25 o 30», segons calcula Xavier Vall, també membre de la Comissió de la Festa dels Traginers.

Vall explica que la setantena que vindran de càrrega són tots llogats, davant la necessitat creixent que ja ve de fa temps d’haver-los de portar de fora. «Abans s’anaven a buscar mules a les cases de pagès, i potser no tenien ni assegurança», però tampoc no es demanava, i ara ja fa un temps que «hem de comprovar les cartilles de cada animal i que es corresponguin amb el seu xip». Són unes mesures que ja hi havia, però que s’han anat extremant amb la nova llei de benestar animal, que en el cas de Balsareny ha suposat la incorporació d’un segon veterinari per reforçar el que ja hi havia, amb tasques de control sanitari i de registre dels animals.

Actes per a tots els públics

La cavalcada de diumenge al migdia, i les curses d’ases, ponis, mules i cavalls, de la tarda al castell, culminaran una festa de quatre dies, i que haurà arrencat dijous, 1 de febrer amb les primeres activitats adreçades als infants, amb les passejades amb carros i amb les propostes divulgatives del Traginer a l’Escola, a partir de les 3. Enllaçaran amb la cercavila de geganters i grallers i l’actuació de l’Escola de Música, i amb el concert de Punkxada i Morgan & Co de les 11 de la nit a la Taverna del Traginer.

Els actes infantils continuaran divendres, amb teatre, a les 5, i el correfoc infantil, a 2/4 de 8, mentre que la nit es dedicarà al públic juvenil amb el concert d’Antonio Remendao, i ja a la sala Sindicat, amb el concert Jove de Les Quatre Faltaband i un Dj.

El matí de dissabte es reservarà per a la Cavalcada Jove i els balls populars amb els Dansaires dels Pastorets (que fan 10 anys) i l’Esbart Vila de Sallent; i a la tarda serà el torn del Joc de les anelles, la cercavila traginera i un concert a la Taverna. A les 9 de la nit, començarà el correfoc i el castell de focs final, enguany sense l'espectacle teatral que l’acompanyava, tot i que es manté la Ruta del Traginer amb els Tabalers de Xàldiga. Finalment, hi haurà un concert amb Xavi Sarrià, Hey Pachucos i una sessió Dj. Els últims actes de la festa, diumenge abans de la cavalcada i les curses, seran una demostració de ferrar animals, i el mercat del traginer.